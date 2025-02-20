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Рекламная выручка «Яндекс Карт» выросла на 80% в 2024 году

В IV квартале 2024 г. выручка «Яндекс Карт» увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Общий прирост рекламных доходов составил 80% в годовом исчислении. Одним из факторов, повлиявшим на рост рекламной выручки стало появление в рекламных продуктах «Директа» возможности закупки рекламы в «Картах».

Продвижение в «Яндекс Картах» с 2024 г. работает по аукционной модели: позиция организации в выдаче в поиске в «Картах» при каждом поисковом запросе изменяется по результатам аукциона.

Вторым ключевым фактором стал рост числа клиентов малого и среднего бизнеса, для которых геореклама является одним из наиболее эффективных источников трафика – по сравнению с предыдущим годом число таких клиентов увеличилось на 41%.

Суммарная аудитория геосервисов «Яндекса» («Карты», «Навигатор», «Метро») на всех платформах в конце 2024 г. превысила 91 млн пользователей в месяц.

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