Пользователи и бизнесы смогут добавлять 3D-модели зданий в «Яндекс Карты»

Теперь любой желающий может добавить в «Яндекс Карты» собственные 3D-модели зданий. Для этого нужно ознакомиться с техническими требованиями и отправить объект через форму на сайте. Пользовательские модели помогут сделать карту еще реалистичнее, а владельцы бизнесов смогут таким образом выделить свои организации среди других. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Принимаются 3D-модели городских ориентиров: достопримечательностей, зданий с интересной архитектурой и других объектов, включая бизнесы и заведения, которые помогают быстро сориентироваться в незнакомой местности и создают более узнаваемый образ города.

Пока можно добавлять только одноцветные трехмерные модели. После отправки каждая модель проверяется модераторами Карт на соответствие техническому заданию. Объекты должны передавать индивидуальный облик здания, но без чрезмерной детализации, чтобы не перегружать устройства.

Всего в «Картах» около 600 высокодетализированных 3D-моделей зданий по всей России, созданных картографическими дизайнерами Яндекса. Возможность добавить 3D-модель — еще один способ, с помощью которого пользователи могут самостоятельно актуализировать «Яндекс Карты». Сейчас пользователи вносят более 50 тыс. изменений в день через «Народную карту Яндекса»: от номеров домов до лавочек.