Мессенджер Mах начал использовать технологии «Яндекс Карт» для отображения локаций

Пользователи мессенджера Mах смогут делиться друг с другом местоположением с помощью «Яндекс Карт». Это функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и станет доступна пользователям приложения Mах на Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Теперь при передаче локации собеседнику в чате Mах сразу видно фрагмент с картой города. Его можно увеличить по клинку и изучить детали.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Также под картой появится кнопка «Открыть Яндекс Карты» — по ней можно перейти в отдельное приложение «Карты» или посмотреть мобильную веб-версию, если приложение не установлено. Отправить в чат можно любую локацию — как свою так, и произвольную точку на карте города, например, когда нужно обсудить какое-то место.

Демонстрация локации на «Яндекс Картах» заменит текущее решение, основанное на встроенных в мобильные платформы картографических сервисах.

