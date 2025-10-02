Разделы

«Яндекс Карты» стали удобнее для слабовидящих людей

В «Яндекс Картах» теперь можно настраивать размер шрифта и иконок на карте. Он меняется в зависимости от настроек смартфона пользователя. Так, если на устройстве пользователя выбран увеличенный размер текста, надписи и иконки на карте тоже автоматически увеличатся. Обновление поможет людям с особенностями зрения комфортнее пользоваться Картами и лучше ориентироваться в городе. Оэтом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы увеличить шрифт и иконки на карте, нужно зайти в системные настройки телефона и выбрать подходящий размер. Например, в iOS эти настройки находятся в разделе «Универсальный доступ», а в смартфонах на Android — в разделе настроек экрана. Шрифт в Картах автоматически подстроится под настройки: топонимы и надписи на карте станут крупнее. Сейчас на «Картах» доступно три режима увеличения: немного крупнее, среднего размера и самый крупный.

При увеличении шрифта карта остается читаемой. Надписи и названия автоматически распределяются так, чтобы не накладываться друг на друга. Карта сохраняет свою четкость, а информация остается удобной для восприятия.

При разработке обновления команда «Яндекса» провела исследование о том, как люди с особенностями зрения используют «Яндекс Карты». Большинство респондентов считают, что увеличенный шрифт заметнее и помогает лучше ориентироваться в городе. «Карты» будут учитывать результаты исследования при работе над следующими обновлениями: так, например, в будущем увеличенный шрифт также будет доступен в режиме навигации: так, например, в будущем увеличенный шрифт также будет доступен в режиме навигации.

