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«Яндекс Карты» представили новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов

Новый пешеходный и веломаршрутизатор предлагает пользователям наиболее популярные и комфортные маршруты. А при расчете времени в пути учитывает не только среднюю скорость пешехода, но и светофоры, перепады высот и другие характеристики маршрута. Обновленная технология поможет пешеходам и велосипедистам лучше планировать свои прогулки и поездки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При построении маршрута новая технология оценивает не только его характеристики — например, есть ли на нем велодорожки и тротуары, — но и популярность каждого его участка. Для этого алгоритм изучает большой объем анонимизированных данных о том, как обычно ходят пользователи в этой местности. Так, если алгоритм видит, что внутри маршрута есть короткий, но неудобный проход, который часто обходят, он заменит его на менее быстрый, но более комфортный вариант. В результате «Карты» скорее предложат прямой путь по широкой и удобной улице, чем петляющий, но быстрый — по дворам, в которых легко запутаться.

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Яндекс
«Яндекс Карты» представили новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов

Обновился и алгоритм оценки времени в пути. Теперь за нее отвечает ML-модель, которая учитывает не только среднюю скорость пешехода или велосипедиста, но и другие факторы, которые могут влиять на примерное время прибытия. Среди таких факторов — светофоры, повороты на маршруте, время суток и даже рельеф местности. Например, теперь «Яндекс Карты» понимают, что путь в гору у пешеходов, как правило, занимает больше времени, чем путь с горы. Благодаря обновлению погрешность определения времени в пути снизилась на 45%.

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