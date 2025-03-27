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«Яндекс Карты» добавили информацию о доступности более чем 900 вокзалов, аэропортов и станций метро в крупных городах России

«Яндекс Карты» обновили информацию об аэропортах, автобусных и железнодорожных вокзалах, а также о станциях метро во всех городах России с населением более 500 тыс. человек. Теперь пользователи приложения могут проверить, насколько здание доступно для людей с ограниченной мобильностью. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Информация о доступности транспортной организация отображается в ее карточки — нужно открыть ее и найти раздел «Особенности». В нем указано, есть ли парковка для людей с инвалидностью, пандус, кнопка вызова персонала, лифт, туалет для людей с инвалидностью или автоматическая дверь. Если данных нет – значит, станция метро или ж/д недоступна. А чтобы быстро найти отзывы пользователей о доступности здания, достаточно нажать «Посмотреть отзывы по теме».

«Яндекс Карты» получают данные о доступности организаций из официальных источников. К примеру, информация о пандусах на вокзалах предоставлена РЖД. Кроме того, отметить доступность вокзала, аэропорта или станции помогают отзывы и фотографии пользователей. Команда контента анализирует их и обновляет сведения в карточке.

Пользователи также могут сами добавить информацию о доступности организации: для этого нужно нажать кнопку «Редактировать» в разделе «Особенности». «Карты» попросят дополнить сведения и добавить фотографию, а далее изменения рассмотрит служба модерации.

Сейчас информация о доступности есть в 914 карточках транспортных организаций во всех городах России с населением более 500 тыс. человек. В дальнейшем «Яндекс Карты» планируют обновить эти данные и в остальных городах страны.

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