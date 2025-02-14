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«Яндекс Карты» назвали популярные места для свиданий в России

К 14 февраля «Яндекс Карты» провели исследование и определили самые популярные и неожиданные места для свиданий. Для этого аналитики «Карт» провели контент-анализ отзывов на места в городах-миллионниках за период с 25 января 2024 г. по 25 января 2025 г. В исследовании изучали прошедшие модерацию отзывы со словом «свидание» в контексте романтических встреч. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В топ-5 самых популярных мест для свиданий вошли рестораны, кафе, а также гончарные мастерские, куда пары ходят на мастер-классы по созданию керамических предметов. Замыкают пятёрку кулинарные классы и тематические развлечения — например, экскурсии по крышам. В топ-10 попали бары, парки, кофейни, спа-салоны и кальян-бары.

Среди самых неочевидных мест для свиданий — стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны. Об этих местах реже всего попадались отзывы с упоминанием романтического опыта.

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Всего за прошедший год пользователи «Карт» оставили более 21 тыс. отзывов о свиданиях, а общее число отзывов за этот же период — 50 млн. Пользователи чаще всего упоминали свидания в отзывах на организации Москвы (7177), Санкт-Петербурга (3495), Екатеринбурга (613), Краснодара (472) и Казани (469). Меньше всего подобных отзывов среди жителей городов-миллионников оставили челябинцы (116) и омичи (102).

Города-миллионники по количеству отзывов о свиданиях: Москва 7,177 тыс.; Санкт-Петербург 3,495 тыс.; Екатеринбург 613; Краснодар 472; Казань 469; Нижний Новгород 465; Ростов-на-Дону 393; Самара 339; Пермь 262; Воронеж 261; Новосибирск 245; Волгоград 203; Красноярск 186; Уфа 165; Челябинск 116; Омск 102.

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