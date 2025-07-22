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«Яндекс Карты» помогут сориентироваться на сложных развязках в крупных городах России

В «Яндекс Навигаторе» и «Яндекс Картах» стали детальными автомобильные развязки, мосты и туннели в 50 городах России. Теперь в режиме навигации можно не только разглядеть подробную разметку, но и изучить уровни развязок. Обновление поможет водителям ориентироваться на маршруте — станет проще найти нужный съезд или спланировать поворот. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы детально исследовать сложную развязку, достаточно открыть «Навигатор» или войти в режим навигации в «Картах». На каждом уровне развязки можно рассмотреть разметку, которая подскажет, куда повернуть. Трехмерными стали и туннели — теперь водителю легче понять, где они начинаются.

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Яндекс

В пути «Навигатор» и «Карты» будут вести по нужной полосе с учетом уровня развязки. По мере приближения к сложному участку обзор будет меняться: сначала приложение даст возможность рассмотреть развязку или въезд в туннель, а потом приблизит участок дороги, чтобы водитель точно не пропустил поворот и занял нужную полосу.

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Бизнес

Чтобы сделать развязки и мосты объемными, картографы «Яндекс Карт» сперва размечают их высоту. Далее технология отрисовки карт определяет, как правильно изобразить изгиб дорожного полотна по направлению движения, а также генерирует опоры, которые распределяет по длине моста.

Детализированные развязки доступны в «Яндекс Навигаторе» и в режиме навигации в «Яндекс Картах» на всех устройствах. Со временем таких развязок станет больше — они появятся и в других городах России.

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