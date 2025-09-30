Разделы

«Яндекс Карты» увеличили зону работы онлайн-светофоров в пять раз

За месяц работы онлайн-светофоров команда «Яндекс Карт» увеличила зону покрытия технологии в пять раз. Теперь сигналы светофоров в реальном времени можно увидеть не только в центре, но и во всех районах Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас в сервисе подключены светофоры на 2,5 тыс. перекрестках столицы — это все светофоры не только в пределах МКАД, но и в районах Новой Москвы. Чтобы увидеть сигнал светофора в реальном времени, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. Если пользователь слишком быстро приближается к светофору с красным сигналом, приложения предупредят об этом звуком. Другой звук подскажет, что сигнал сменился на зеленый и можно продолжать движение.

Кроме того, теперь на светофор можно «оставить отзыв». Если сигнал в «Картах» и «Навигаторе» значительно отличается от сигнала в реальности, достаточно тапнуть на светофор на карте и нажать «сообщить о задержке сигнала». Сервис учтет это и проверит точность его отображения.

Цифровизация

«Яндекс» запустил онлайн-светофоры совместно с ЦОДД Москвы. «Карты» и «Навигатор» получают данные о сигналах светофоров из Интеллектуальной транспортной системы ЦОДД: приложения ежесекундно опрашивают светофоры об актуальном сигнале, а также получают прогноз на две-три минуты вперед. В результате пользователь видит сигнал светофора в реальном времени прямо на маршруте, а также в Dynamic Island и на заблокированном экране смартфона.

В ближайшее время онлайн-светофоры станут активными и в других городах России.

