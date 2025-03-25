«Яндекс Карты»: число организаций с детскими комнатами в России выросло почти на 20% за год

К началу школьных каникул «Яндекс Карты» выяснили, как изменилось число мест с детскими комнатами в России и какие организации чаще создают игровые для детей. Для этого аналитики сервиса изучили места с особенностью «детская комната» или упоминанием об этом в отзывах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным «Яндекс Карт», сейчас на карте России отмечено 16 тыс. организаций с детской комнатой, что на 17% больше, чем в 2024 г. — тогда их было 13690. Наибольший рост отмечается в Сибири и на юге страны. Так, в Новосибирске за год число мест с игровой выросло на 41%, а в Краснодаре — на 37%.

Чаще всего игровые зоны для детей встречаются не в гастрозаведениях России, а в фитнес-клубах. Детская комната есть в 13% фитнес-клубов на карте страны, в то время как в ресторанах и кафе игровые можно найти лишь в 7% мест. В число мест, где чаще всего можно встретить детские комнаты, также входят салоны красоты. В 3% из них есть инфраструктура для посетителей с детьми.

Согласно отзывам в «Яндекс Картах», среди организаций с игровой зоной родители больше всего ценят места, где есть камеры, чтобы наблюдать за ребенком, аниматоры и няни. Пользователи подчеркивают, что это позволяет им спокойно отдохнуть, зная, что дети не только в безопасности, но и увлечены играми.

Среди городов-миллионников России лидером по количеству организаций с детской комнатой на 10 тыс. жителей является Краснодар. Топ городов выглядит так: Краснодар — 3,38 заведения на 10 тыс. жителей, всего 385 заведений; Екатеринбург — 2,10 заведения, всего 323; Санкт-Петербург — 2,06 заведения, всего 1153; Ростов-на-Дону — 1,96 заведения, всего 224; Москва — 1,85 заведения, всего 2459; Казань — 1,75 заведения, всего 231; Красноярск — 1,66 заведения, всего 200; Пермь — 1,42 заведения, всего 146; Челябинск — 1,38 заведения, всего 162; Воронеж — 1,36 заведения, всего 142; Нижний Новгород — 1,32 заведения, всего 159; Новосибирск — 1,29 заведения, всего 211; Самара — 1,26 заведения, всего 146; Уфа — 1,24 заведения, всего 144; Волгоград — 1,16 заведения, всего 118; Омск — 0,72 заведения, всего 80.