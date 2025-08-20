«Яндекс Карты» помогут бизнесу планировать доставку

API «Яндекс Карт» представили инструмент «Изохрон API», который помогает бизнесу определять зоны доставки в зависимости от времени в пути. Продукт ориентирован на курьерские службы и компании в сферах фудтеха, ритейла и электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Например, рестораны смогут показывать клиентам стоимость и примерное время ожидания заказа, а организации с несколькими филиалами – определять, из какого отделения быстрее добраться до клиента. В сфере девелопмента с помощью «Изохрона API» можно оценивать близость объектов недвижимости к городской инфраструктуре — станциям метро, школам или супермаркетам.

«Изохрон API» учитывает разные способы передвижения: на автомобиле, велосипеде, общественном транспорте, самокате или пешком. Чтобы построить границы доступной зоны, достаточно указать начальную точку и выбрать подходящий временной интервал — 5, 10, 15 минут и так далее. Для автомобилей доступна зона в пределах часа, для остальных способов передвижения – до 45 минут. Сервис учитывает пробки, прогноз погоды и адаптирует зоны доставки под изменения ситуации на дорогах.

«Изохрон API» уже используется в «Яндекс Еде». Он позволяет точно определить зоны доставки для ресторанов-партнеров, чтобы пользователи видели в приложении только те заведения, откуда смогут получить заказ.