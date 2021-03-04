Спецпроекты

Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео

Бизнес Законодательство Интернет
, Текст: Денис Воейков
Силовики МВД и Росгвардии пресекли работу двух нелегальных зала игровых аппаратов в Севастополе. Игровые терминалы были подключены к интернету. Безналичный оборот денег был завязан на RFID-карты. При этом администрация требовала от игроков соблюдения социальной дистанции и масочного режима, а игровые терминалы размещались в предусмотренных для них нишах с интервалом «через один» (с разрядкой).

Конец игорных ИТ-клубов в Севастополе

Силовики Крыма пресекли в Севастополе деятельность двух подпольных игорных клубов, работающих с использованием игрового оборудования, подключенного к интернету. Об этом сообщил Следственный комитет России (СК). Как видно из видеозаписи рейда силовиков, оборот денежных средств внутри заведений осуществлялся при помощи карт со встроенными RFID-метками (от англ. Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация).

В пресечении работы нелегальных игровых залов участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.

В настоящее время Главным следственным управлением СК по Крыму и Севастополю возбуждены и расследуются уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере.

Рейд силовиков в подпольный игорный клуб Севастополя

Речь идет о нарушении частей 1 и 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Если будет доказано, что подозреваемые совершили инкриминируемые им преступления по предварительному сговору или с извлечением дохода в особо крупном размере, то в лучшем случае они будут наказаны штрафом в размере от 1 до 1,5 млн руб., в худшем — лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Некоторые подробности разбирательства

По данным следствия, два подпольных клуба работали в Севастополе в помещениях на проспекте Победы и на улице Леваневского, начиная с декабря 2018 г., то есть порядка двух лет.

Размер незаконно извлеченной выгоды оценивается в сумму порядка 8,5 млн руб., что и является особо крупным размером. Следователями уже установлена причастность к обеспечению деятельности клубов девять наемных работников.

В ходе обысков, которые были проведены как в помещениях клубов, так и по местам жительства их работников, было изъято свыше 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, наличные деньги и видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конспирацию.

В настоящее время следствием назначен ряд технических экспертиз и иных исследований, устанавливается круг лиц, причастных к организации подпольной игровой деятельности и извлечению дохода преступным путем. Расследование уголовного дела продолжается.

Забота об игроках в период пандемии

Примечательно, что внутри игровых залов, как видно из видеозаписи силовиков, администрация разместила для посетителей объявления с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим — в контексте пандемии коронавируса.

Более того, на видео можно заметить, что игровые терминалы как минимум в одном из заведений работали «через один» — в соседних с действующими терминалами нишах видны лишь болтающиеся провода с разъемами, в то время как сами терминалы отсутствуют.



Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей

Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр

Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов

Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

Что умеет самый мощный и самый новый дрон?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения