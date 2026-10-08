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Департамент здравоохранения Томской области перевел медицинские системы на VMmanager

В Департаменте здравоохранения Томской области завершилась модернизация ИТ-инфраструктуры на базе платформы виртуализации VMmanager от компании ISPsystem (входит в «Группу Астра»). Ее внедрение стало одной из ключевых задач в рамках проекта перехода на сертифицированные локальные продукты, включая ОС Astra Linux, систему резервного копирования RuBackup, СУБД Tantor и др. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Заказчик отвечает за здравоохранение всего региона, а его основной ИТ-актив, медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) с единым центром обработки данных, обеспечивает работу профильных инфосистем области. Он относится к ГИС и КИИ, и для него действуют повышенные ИБ-требования: все СЗИ должны иметь сертификаты ФСТЭК РФ, ПО – входить в реестр Минцифры, а надежность ЦОДа – соответствовать уровню Tier III.

Обслуживанием серверной части ЦОДа Департамента занимается системный интегратор «Киберджет»: развивает его архитектуру, подбирает и внедряет инфраструктурные компоненты, обеспечивает их совместимость с имеющимися технологиями и стабильную эксплуатацию.

До VMmanager заказчик пользовался несертифицированными решениями VMware ESXi и Proxmox, и команде «Киберджета» предстояло не просто заменить среду виртуализации, но и сохранить надежность, управляемость действующей системы, интегрировать новый стек и подготовить его к промышленному применению без риска для критически важных медицинских сервисов.

После технической оценки и тестов в качестве основы для создания отказоустойчивой виртуальной среды и централизованного управления аппаратной и контейнерной виртуализацией эксперты выбрали VMmanager. Ключевыми критериями стали наличие сертификата ФСТЭК России (четвертый класс защиты), зрелость решения, собственная кодовая база и полное соответствие ТЗ.

До промышленного запуска специалисты «Киберджета» тщательно протестировали VMmanager на сценариях, максимально приближенных к реальности: при отказе физических узлов, миграции виртуальных машин, изменении сетевых конфигураций и работе отказоустойчивого кластера. Команда ISPsystem была на связи и оперативно помогала решать различные вопросы, включая те, что связаны со спецификой сертифицированной версии, а также оказала практическую помощь в корректном переносе сервера с платформой на виртуальную машину в кластере, которым эта платформа управляет.

В ходе работ были реализованы отказоустойчивые Unbreakable-кластеры (high availability), обеспечивающие автоматическую миграцию виртуальных машин при сбое узла, и распределенный коммутатор для централизованного управления сетью кластера. Интерфейс платформы позволил создавать виртуальные машины и настраивать сетевую связность без длительного погружения в технические детали. Более 150 машин переводили поэтапно: сначала создавали их в новом контуре, а затем перемещали данные из старой инфраструктуры. Кроме того, специалисты «Киберджета» вместе с заказчиком успешно протестировали важнейшие сценарии, включая автомиграцию машин при выходе хоста из строя.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Результатом проекта стал новый отечественный контур виртуализации, и сегодня медицинская информационная система региона уже работает на отказоустойчивом кластере. Заказчик также ожидает реализации геораспределенного кластера, который обеспечит централизованное управление, катастрофоустойчивость и непрерывность процессов.

«В госсекторе выбор платформы виртуализации давно перестал быть вопросом только функциональности. Сертификат ФСТЭК России и соответствие требованиям к КИИ здесь обязательны. Но в таких проектах важно, чтобы решение не просто проходило по формальным признакам, а работало в реальных условиях: выдерживало отказ узла, перенос нагрузки и повседневную работу с критичными сервисами. Этот проект – как раз тот случай, когда платформа проверена не на бумаге, а в контуре, где цена ошибки особенно высока», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

«Аппаратная часть проекта проработана с упором на максимальную надежность и масштабируемость, но в данном случае был важен и вопрос защиты данных. Исполнитель взял на себя не просто поставку оборудования, но и настройку ОС, СУБД, средств резервного копирования, СЗИ и контроля действий привилегированных пользователей, которые были выполнены в строгом соответствии с требованиями законодательства России. Была также развернута централизованная система управления резервными копиями с возможностью планирования и удаленного обновления собственного программного обеспечения. Это создало единый контур управления данными для двух удаленных площадок ЦОДа, минимизируя влияние человеческого фактора. Реализованный проект комплексно закрывает потребности в вычислительных мощностях, отказоустойчивости и безопасности, соответствует нормативным требованиям в сфере защиты информации. Заложенные архитектурные решения гарантируют, что здравоохранение региона получило надежный фундамент для бесперебойной и устойчивой к киберугрозам работы на годы вперед», — отметила Ирина Балабанова, заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по цифровой трансформации.

Платформа VMmanager включена в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК России, что подтверждает, что она соответствует требованиям безопасности и подходит для государственных и корпоративных проектов.

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