Российский интегратор представил решение для управления мульти-облаками и платформами виртуализации

С уходом западных вендоров виртуализации с российского рынка, остро встал вопрос перехода на российскую виртуализацию. Платформа «СУПеР», разработанная крупным ИТ-интегратором ООО «ОТР 2000», поможет справиться с этой задачей и многими другими, которые сейчас стоят перед ИТ-лидерами.

Платформа «СУПеР» входит в Единый реестр российского ПО и поддерживает российские и иностранные платформы виртуализации и облачные решения: РЕД Виртуализация, zVirt, VMware vSphere, oVirt, Selectel, OpenStack, Tencent, и линейка поддерживаемых систем постоянно расширяется. А у VMware vRealize Automation/Business теперь появилась отечественная альтернатива в виде «СУПеР».

Самообслуживание и снижение нагрузки на ИТ-персонал

Платформа «СУПеР» помогает заказчикам, которые хотят предоставить своим конечным пользователям возможность самостоятельно заказывать ИТ-ресурсы. В «СУПеР» администраторы настраивают систему и процессы, а конечные пользователи запрашивают требуемые ресурсы через интуитивно понятный интерфейс портала самообслуживания. Таким образом снижается нагрузка на ИТ-персонал, а конечные пользователи получают требуемые ИТ-ресурсы легко и быстро.

Автоматизированное управление

Заказчикам, оптимизирующим ИТ-процессы или внедряющим практики DevOps, понадобится «СУПеР» для автоматизации развертывания и управления приложениями в нескольких облачных средах. С помощью «СУПеР» можно создавать многократно используемые шаблоны и быстро разворачивать их по запросу. Платформа также дает возможность автоматизировать процесс согласований. Все это позволяет ускорить доставку приложений и снизить риск человеческих ошибок.

Контроль и разграничение ресурсов

Организациям, которые предоставляют доступ к вычислительным ресурсам для сторонних или внутренних подразделений, «СУПеР» позволяет назначать квоты и ограничения на ИТ-ресурсы в различных разрезах. Таким образом эти подразделения получают собственные изолированные «пулы ресурсов» на виртуализации, а организация сохраняет полный контроль над выделением и потреблением ИТ-ресурсов.

Управление мультиоблачной инфраструктурой

Если у вас сложная ИТ-инфраструктура с мультиоблачными средами, платформа «СУПеР» поможет вам объединить эти среды в пул ресурсов и управлять им из единого окна. Вы сможете автоматизировать и применять единые процессы согласований. Все это устраняет необходимость в использовании нескольких инструментов управления, ведет к обеспечению согласованной работы всей инфраструктуры и повышает эффективность.

Учет потребления ресурсов

Платформа предоставляет аналитические инструменты для контроля и учета потребления ИТ-ресурсов для руководителей и менеджеров проектов, дает широкие возможности оценки стоимости и выставления счетов. С помощью «СУПеР» легко управлять затратами во всей своей мультиоблачной инфраструктуре. Это гарантирует, что все ресурсы предоставляются и управляются согласованно и в соответствии с необходимыми требованиями.

Таким образом, «СУПеР» подходит для заказчиков, которым необходимо осуществить процесс миграции, важны возможности самообслуживания и автоматизации, и есть потребность в управлении сложными мультиоблачными средами.

В заключение следует отметить, что платформа «СУПеР» призвана произвести революцию на рынке платформ управления облаком. Мгновенная установка, простая настройка, интуитивный интерфейс и мощный функционал – все это позволяет заказчику быстро и эффективно управлять ИТ-ресурсами в ландшафте любой сложности.

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