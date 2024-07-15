Платформа Digital Q.ERP – в лидерах рейтинга CNews

Платформа развития Digital Q.ERP, разработанная компанией «Диасофт», заняла второе место в рейтинге CNews «ERP-системы 2024». В короткий список рейтинга вошли 11 систем.

В основе исследования CNews – сравнение представленных на российском рынке ERP-систем по функционалу, форматам поставки, количеству версий системы, адаптированных под различные отрасли, стоимости и ряду других характеристик. По каждому из критериев аналитики выработали балльную систему оценки, на основе которой и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Платформа развития Digital Q.ERP получила высокие оценки за универсальность, доступность и широту функционала для автоматизации и цифровизации процессов управления ресурсами предприятия.

«В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте ERP отечественный софт был популярен и ранее, но крупный бизнес зависел и от западных поставщиков, в первую очередь – от SAP. Рейтинг ERP-систем 2024 показал, какие российские компании достигли наибольшего прогресса в замене решений иностранных вендоров. Мы рады, что эксперты рынка высоко оценили функционал и возможности платформы Digital Q.ERP», – отметил Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт».

«Диасофт» более 30 лет предоставляет компаниям финансового сектора решения для автоматизации административно-хозяйственной деятельности (до марта 2020 г. – продукты Diasoft Master Balance). В настоящее время в связи с растущей потребностью в импортозамещении программного обеспечения «Диасофт» развивает ERP-платформу для организаций из других сфер экономики.

Программные продукты платформы Digital Q.ERP поддерживают процессы управления, планирования и оптимизации финансовых, материальных и нематериальных ресурсов, обеспечивают автоматизацию бюджетирования хозяйственной деятельности и позволяют сформировать систему контроля материального обеспечения организации.

Low-code инструменты платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q, встроенные в Digital Q.ERP, помогают быстро адаптировать ее под потребности и бизнес-процессы любой организации.

Лидирующая позиция Digital Q.ERP в рейтинге ERP-систем 2024 говорит о том, что платформа, разработанная в «Диасофт», – это полнофункциональное отечественное ERP-решение, которое востребовано на российском рынке и набирает популярность как замена западных enterprise решений для крупнейших игроков.