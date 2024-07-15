Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Платформа Digital Q.ERP – в лидерах рейтинга CNews

Платформа развития Digital Q.ERP, разработанная компанией «Диасофт», заняла второе место в рейтинге CNews «ERP-системы 2024». В короткий список рейтинга вошли 11 систем.

В основе исследования CNews – сравнение представленных на российском рынке ERP-систем по функционалу, форматам поставки, количеству версий системы, адаптированных под различные отрасли, стоимости и ряду других характеристик. По каждому из критериев аналитики выработали балльную систему оценки, на основе которой и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Платформа развития Digital Q.ERP получила высокие оценки за универсальность, доступность и широту функционала для автоматизации и цифровизации процессов управления ресурсами предприятия.

«В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте ERP отечественный софт был популярен и ранее, но крупный бизнес зависел и от западных поставщиков, в первую очередь – от SAP. Рейтинг ERP-систем 2024 показал, какие российские компании достигли наибольшего прогресса в замене решений иностранных вендоров. Мы рады, что эксперты рынка высоко оценили функционал и возможности платформы Digital Q.ERP», – отметил Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт».

«Диасофт» более 30 лет предоставляет компаниям финансового сектора решения для автоматизации административно-хозяйственной деятельности (до марта 2020 г. – продукты Diasoft Master Balance). В настоящее время в связи с растущей потребностью в импортозамещении программного обеспечения «Диасофт» развивает ERP-платформу для организаций из других сфер экономики.

Программные продукты платформы Digital Q.ERP поддерживают процессы управления, планирования и оптимизации финансовых, материальных и нематериальных ресурсов, обеспечивают автоматизацию бюджетирования хозяйственной деятельности и позволяют сформировать систему контроля материального обеспечения организации.

Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы
Цифровизация

Low-code инструменты платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q, встроенные в Digital Q.ERP, помогают быстро адаптировать ее под потребности и бизнес-процессы любой организации.

Лидирующая позиция Digital Q.ERP в рейтинге ERP-систем 2024 говорит о том, что платформа, разработанная в «Диасофт», – это полнофункциональное отечественное ERP-решение, которое востребовано на российском рынке и набирает популярность как замена западных enterprise решений для крупнейших игроков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Иностранных производителей хотят заставить хранить данные о ремонте автомобилей в России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024