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Cloud и «Технологии доверия» приглашают принять участие в исследовании облачной зрелости российского бизнеса

Облачный провайдер Cloud (ex-SberCloud) совместно с консалтинговой компанией «Технологии Доверия» (ex-PwC) проводят уникальное исследование облачной зрелости российского бизнеса.

Сегодня облачные технологии – один из ключевых компонентов цифровой трансформации: они помогают бизнесу быть гибким и позволяют создавать масштабируемую, безопасную и экономически эффективную ИТ-инфраструктуру. По мере цифровизации организаций облачные технологии становятся все более важными для компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности и сегмента бизнеса. Как следствие, все больше компаний внедряют облачные технологии, что позволяет им оптимизировать затраты, повышать гибкость бизнеса, сокращать время вывода на рынок новых продуктов и обеспечивает возможность быстрого развертывания и масштабирования вычислительных ресурсов.

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В течение последних лет облачный рынок России увеличивался более чем на 20% ежегодно, став одним из самых динамично развивающихся сегментов ИТ-рынка. В облака переходили новые компании, в том числе представители малого и микробизнеса, а текущие клиенты облачных провайдеров увеличивали объемы потребления. На российском рынке происходит постепенная диверсификация продуктового предложения: провайдеры — лидеры рынка предлагают десятки различных облачных сервисов, включая решения в сегменте PaaS. Клиенты, в свою очередь, все чаще формируют сложный запрос на облачные продукты. Очевидно, что с ростом общего уровня цифровизации и развитием сферы ИТ возрастает потребность в сложных облачных сервисах.

До настоящего времени уровень облачной зрелости российского бизнеса не подвергался глубокому анализу, поэтому один из лидеров рынка, облачный провайдер Cloud совместно с консалтинговой компанией «Технологии Доверия» проводят масштабное исследование этой области с целью получения всестороннего понимания текущего состояния и трендов облачного рынка, а также особенностей внедрения и использования облачных продуктов в разных сегментах и индустриях. Данное исследование будет актуально для руководителей и специалистов ИТ-департаментов, центров трансформации и цифровизации бизнеса, а также финансовых менеджеров и аналитиков, контролирующих затраты и стремящихся к их оптимизации.

Важная часть исследования — Cloud Maturity Model (СММ) — инструмент, разработанный компанией Cloud и доступный в режиме онлайн. С помощью СММ, ответив на несколько простых вопросов, каждая компания может получить понимание текущего уровня своей общей и продуктовой облачной зрелости, сравнить эти показатели с бенчмарками по индустрии или сегменту, а также выявить области для развития и получить примеры продуктов, которые на текущем этапе помогут эффективнее использовать свои ресурсы и решать бизнес-задачи.

На сегодняшний день Cloud предлагает наиболее широкую линейку облачных продуктов в сегментах IaaS/PaaS, удовлетворяющих самые разнообразные запросы пользователей. Все участники опроса получат отчет об уровне облачной зрелости компании в соответствии с моделью провайдера Cloud, а также уникальный код на специальные условия на облачные продукты Cloud, которые будут направлены по адресу электронной почты, указанному в опроснике. Опрос можно пройти по ссылке до 18 ноября 2022 года. Заполнение опросника занимает не более 30 минут.

Все ответы респондентов будут обезличены, результаты и выводы исследования не будут содержать указания на имена респондентов или названия организаций. Результаты исследования будут опубликованы в декабре 2022 года.

Пройти опрос до 18 ноября

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