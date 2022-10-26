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Компании Cloud и «Технологии Доверия» совместно исследуют уровень облачной зрелости российского рынка

Провайдер облачных услуг Cloud (ООО «Облачные технологии») совместно с компанией «Технологии Доверия» запустили исследование уровня облачной зрелости российского бизнеса. В рамках исследования будут изучены особенности миграции в облако российских компаний, драйверы и барьеры перехода в облако и другие важные аспекты, касающиеся планирования, финансирования и реализации инициатив по развитию ИТ-инфраструктуры.

До сегодняшнего дня облачная зрелость российского бизнеса не изучалась в рамках комплексных исследований, поэтому Cloud и «Технологии Доверия» решили проанализировать ее и сформировать глубокое понимание трендов рынка IaaS / PaaS, а также особенностей использования облачных продуктов в разных сегментах и индустриях. Основа исследования — уникальная модель Cloud, определяющая общую и продуктовую облачную зрелость компании и помогающая сформировать рекомендации по оптимизации использования облачных технологий.

«Сегодня рынок облаков в России активно растет. Это касается и крупного бизнеса, и малых и средних предприятий. Эта ситуация открывает перед тысячами компаний не только новые перспективы развития, но и риски, связанные со сложностями развертывания корпоративных инфраструктур в облаке. Данное исследование направлено на то, чтобы помочь российскому бизнесу сориентироваться на рынке облаков, сформировать или оптимизировать свои ИТ-стратегии и извлечь максимум пользы из применения высоких технологий», — прокомментировал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.

Принять участие в исследовании могут компании из любых сфер деятельности и индустрий. Все ответы респондентов будут обезличены, результаты и выводы не будут содержать указания на имена респондентов или названия организаций. Участники получат отчет об уровне своей облачной зрелости, а также специальные условия на использование облачных продуктов Cloud.

Опрос можно пройти по ссылке до 10 ноября 2022 г., заполнение опросника займет не более 30 минут.

Публикация результатов исследования планируется в декабре 2022 г.

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