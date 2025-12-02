Разделы

Подтверждена совместимость «Юниверс MDM» и СУБД Tantor Postgres

Тестирование, проведенное с участием специалистов DIS Group и «Юниверс Дата», подтвердило полную совместимость решения по управлению мастер-данными и нормативно-справочной информацией «Юниверс MDM» c Tantor Postgres Special Edition, универсальной высокопроизводительной и защищенной СУБД на базе PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Испытания «Юниверс MDM» EE 6.13 и СУБД Tantor SE 14.11.1 проходили на тестовом стенде в среде операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition 1.8. В ходе тестирования были выполнены проверки корректности совместного функционирования решений по типовому сценарию, в котором СУБД Tantor SE использовалась для хранения эталонной информации, а также в качестве репозитория MDM-системы. По итогам испытаний был выпущен сертификат совместимости.

СУБД Tantor Special Edition (разработчик: компания «Тантор Лабс») включена в реестр Минцифры. Решение имеет сертификат ФСТЭК как СУБД четвертого класса защиты, а также по четвертому уровню доверия.

«Совместимость наших решений с платформой «Юниверс MDM» в очередной раз подтверждает готовность СУБД Tantor Postgres к промышленному применению в составе корпоративных систем управления данными. Мы создаем продукт, который не только соответствует высоким требованиям производительности и безопасности, но и легко интегрируется с ключевыми ИТ-системами заказчиков. Полученный сертификат – результат глубокой технической кооперации и еще один шаг к развитию надежной экосистемы российских технологий управления данными, который позволяет заказчикам строить полностью отечественные решения, не уступающие по надежности и производительности мировым аналогам», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Решение «Юниверс MDM» (разработчик: компания «Юниверс Дата») включено в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Мастер-дистрибьютором решений «Юниверс Дата» является DIS Group.

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Безопасность

«Залог успеха использования отечественных программных решений в проектах цифровой трансформации крупных компаний и организаций — в их надежной совместной работе. DIS Group в партнерстве с Группой Астра продемонстрировала еще один важный шаг, направленный на повышение совместимости российского ПО промышленного класса», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

«Подтверждение совместимости «Юниверс MDM» с СУБД Tantor Postgres расширяет возможности для построения российскими заказчиками надежных и производительных систем управления данными, соответствующих самым высоким требованиям безопасности», — сказал Дмитрий Финк, генеральный директор «Юниверс Дата».

