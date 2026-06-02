CDC-решение «Датафлот Репликация» дополнено поддержкой Iceberg для задач репликации в озера-хранилища

Компания «Датафлот», разработчик решений в области репликации данных выпустила версию 2026.1 продукта «Датафлот Репликация». Новый релиз включает поддержку Apache Iceberg в качестве приемника данных при выполнении задач репликации. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Это позволяет «Датафлот Репликации» создавать копии данных в озерах Data Lake и озерах-хранилищах Data Lakehouse, что существенно расширяет возможности инструмента и его применения.

Поддержка Iceberg таким образом закрепляет за «Датафлот Репликация» статус решения для организации EL (Extract-Load) конвейеров данных в реальном времени помимо его основной функциональности по репликации данных между реляционными СУБД.

В качестве типов хранилищ, используемых совместно с Iceberg, поддерживаются хранилища S3 и HDFS. Репликация данных может осуществляться из любых поддерживаемых источников данных, таких как PostgreSQL и всех других видов реляционных СУБД.

«Поддержка Iceberg как метахранилища данных, добавление версионирования и других функций по управлению данными в этом открытом формате позволяет рассматривать «Датафлот Репликацию» как решение, которое закрывает большинство задач по наполнению озер данных и Data Lakehouse. А также, благодаря поддержке СУБД Greenplum и ее форков, как решение для обеспечения миграции с хранилищ данных на системы Lakehouse, например, Селену», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Датафлот» на российском рынке.

