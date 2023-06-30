В офисах «Сбера» в Москве можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон

В столичных офисах «Сбера» клиенты могут установить на свой смартфон мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и другие полезные сервисы. Сотрудник банка поможет провести все необходимые настройки. Услуга бесплатная. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

В банке также можно подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам «Сбера», получить консультацию по установке магазина приложений для Android.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент «Сбербанка» – председатель Московского банка сказал: «Некоторые наши клиенты испытывают затруднения при установке необходимых сертификатов, приложений и настройке смартфона, поэтому оказываются без важных для них инструментов только потому, что не знают, куда им обратиться. Теперь можно прийти в «Сбер» и решить такие вопросы. Особенно актуально это будет для жителей Москвы старшего поколения, а также повысит кибербезопасность наших клиентов. Всю техническую и консультационную помощь наши сотрудники оказывают совершенно бесплатно».

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ПАО «Сбербанк» — банк России. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Министерство финансов России, владеющее 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает филиальной сетью в России, состоящей из около 14 тыс. точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.