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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
ИКТ 15301
Организации 11731
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Мероприятия 895

Табак Владимир

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
01.08.2022 Минцифры запустило всероссийскую программу кибергигиены 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Табак Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Пергам Инжиниринг 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1341 1
ИКС 530 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13749 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6446 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 443 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2612 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34777 1
Бенгин Владимир 38 1
Ляпунов Игорь 132 1
Машков Георгий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3152 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10854 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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