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«N3.Платформа профессионального самоопределения граждан» включена в Реестр российского ПО

Автоматизированная информационная система «N3.Платформа профессионального самоопределения граждан», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вышел в конце октября 2021 г.

К настоящему времени на основе системы создана Цифровая платформа Центра опережающей профессиональной подготовки. Программный продукт также может служить базой для решений других образовательных организаций.

Система предназначена для хранения и предоставления данных об образовательных учреждениях, ведения каталога профессий и обучающих программ. Организации могут с ее помощью проводить профессиональные консультации и обучение, в том числе в дистанционном формате, оценивать успеваемость учеников. Преподаватели получают возможность вести расписания занятий и электронный журнал, проводить демонстрационный экзамен.

Бизнесу и некоммерческим организациям система помогает решать кадровые вопросы. Возможность включения работодателей в процессы профессиональной подготовки и переподготовки граждан стала важной частью продукта.

Желающие получить образование, работая с системой, могут сформировать персональный путь профессионального развития, проходить обучение, вести личный кабинет. Причем среди них могут быть люди самого разного возраста: школьники, студенты, взрослые, представители старшего поколения.

В основе системы лежит компетентностный подход, именно он позволяет связать ее ключевую информацию – профессии, программы, мероприятия, вакансии. Компетенции здесь становятся основным объединяющим параметром. Выбрав профессию, пользователь в едином интерфейсе получает полную информацию: какие образовательные программы представлены по профессии, сколько в городе открытых вакансий, в каких мероприятиях можно принять участие.

«Система помогает эффективно управлять кадровым потенциалом региона и выстраивать прозрачный диалог между работодателем и образовательной организацией, учитывая потребности обеих сторон», – отметила Ольга Романова, руководитель направления «Образование» ГК «Нетрика».

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