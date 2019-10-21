Япония закупит российских роботов на полмиллиона евро

Производитель робототехнических конструкторов из Санкт-Петербурга – компания Robbo – готовится к регистрации подразделения Robbo Japan и уже подписала предварительные договоры о поставках своей продукции японским компаниям на сумму более 500 тыс. евро. Кроме этого, 21 октября 2019 г. заключен договор с первым дистрибьютором Robbo в Японии.

Robbo получила приглашение от правительства Японии создать на территории страны совместное предприятие Robbo Japan. Приглашение получено после того, как Robbo победила в конкурсе технологических проектов правительства Японии Fukuoka Startup (май 2019 г.), а образцы продукции компании были успешно протестированы в школах страны.

Сейчас идут консультации с японскими инвестиционными фондами о структуре собственности совместного предприятия и выбор топ-менеджеров с японской и российской стороны. На 1 ноября 2019 г. запланирован запуск процедуры регистрации Robbo Japan.

В рамках планируемого выхода на рынок Японии компания Robbo приняла участие в выставке передовых технологий CEATEC-2019, которая прошла 15-18 октября 2019 г. в префектуре Тиба, Япония. На выставке заключены предварительные соглашения с японскими компаниями на поставку продукции Robbo на сумму более 500 тыс. евро в 2020 г. Речь идет как о продажах комплексного решения для открытия инновационных инженерных классов в школах Robbo Class, так и о приобретении франшизы робототехнических кружков Robbo Club. Заключено соглашение о сотрудничестве с Японо-российской ассоциацией дружбы, которая окажет содействие в дальнейшем закреплении и продвижении компании на японском рынке. Поддержку Robbo оказала Японская организация по развитию внешней торговли («Джетро»), которая разместила статью о компании на своем официальном сайте.

По итогам переговоров, прошедших во время выставки, 21 октября 2019 г. подписан первый контракт с японской компанией на дистрибуцию решений Robbo в Японии.

«Мы видим реальный интерес со стороны японских компаний к нашим продуктам, — сказал основатель Robbo Павел Фролов. — В Японии планируется реформа образования, которая предполагает введение уроков программирования в начальной школе. В этом аспекте японским партнерам интересно наше решение — инженерный инновационный класс для обучения робототехнике, программированию и 3D-печати. Сегодня продукты Robbo готовы к локализации в Японии, это мы продемонстрировали на CEATEC-2019. С рядом компаний мы заключили договоры о сотрудничестве и поставках продукции, с другими – продолжаем вести диалог уже за пределами выставки».