«Роббо» создала программный продукт RobboScratch

Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» разработал суверенную онлайн-платформу RobboScratch для участников Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В связи с запретом на применение в России образовательного портала Scratch.Mit.Edu, рисками, которые несет его использование, а также с целью содействия импортозамещению программного обеспечения в стране компания «Роббо» создала для россиян бесплатную онлайн платформу RobboScratch. Система подходит для решения задач, поставленных сегодня перед российским образованием.

RobboScratch входит в состав открытой платформы «Роббо», которая представляет собой комплекс решений, позволяющий образовательным организациям по всему миру модернизировать свои учебные программы. При помощи RobboScratch сегодня проводится Международная Scratch-Олимпиада по креативному программированию, цель которой - помочь подрастающему поколению ученых, инженеров и предпринимателей в создании прогрессивных цифровых технологий.

Все данные RobboScratch хранятся на российских серверах в соответствии с законодательством России, либо офлайн в приложении. Систему можно использовать на компьютерах под управлением ОС GNU/Linux, MS Windows, Apple MacOS и Google Chrome OS.

Регистрация пользователей и доступ в интернет для использования RobboScratch не требуется.

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«В последние годы дефицит ИТ-специалистов в России в среднем составлял 1 млн человек. Не исключено, что в обозримой перспективе он будет расти. Поэтому в стране крайне важно активно развивать кадровый потенциал ИТ-рынка, причем делать это следует на отечественном программном обеспечении. Например, платформе RobboScratch. Продукт не зависит от иностранных технологий. Кроме того, он основан на открытом ПО», - отметил основатель и продюсер компании «Роббо» Павел Фролов.

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"Роббо" - суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и передпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» - проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью Robbo обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.