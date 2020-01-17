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Латвийская школа закупила оборудование «Роббо» для открытия класса робототехники

ПО Софт Бизнес Кадры Техника

Международная школа Exupery в Риге закупила оборудование российского производителя «Роббо» для открытия учебного класса робототехники. Латвия стала 17 страной присутствия компании.

20 января в Exupery International School откроется класс Robotics для проведения уроков робототехники и программирования. Финское подразделение «Роббо» – Robbo Finland поставило десять комплектов, состоящих из роботизированного механизма, платы для управления роботом, набора дополнительных датчиков и программного обеспечения. Используя робототехнические конструкторы Роббо, ученики 1-9 классов смогут создавать своих роботов, научатся ими управлять, освоят математические понятия и программирование. Кроме этого, школа приобрела образовательный 3D-принтер для изучения основ прототипирования и 3D-печати. С его помощью дети смогут самостоятельно изготавливать детали корпусов и механизмов будущих роботов.

«Робототехнические конструкторы “Роббо” созданы на основе открытого программного и аппаратного обеспечения, что делает учебный процесс более эффективным, – сказал руководитель школы Рой Вайт. – На уроке ученик будет не просто выполнять пошаговую инструкцию, но и сможет технически импровизировать в выборе конечного результата и способа его достижения. Кроме этого, “Роббо” предоставляет хорошо подготовленный методический комплект с детальными поурочными планами занятий».

«Нам близка идея, реализуемая на практике Exupery International School: воспитывать творческих, ответственных и упорных ребят, давая им возможность осваивать навыки, необходимые для успеха в условиях постоянно меняющегося мира, – сказал основатель “Роббо” Павел Фролов. – Для нас сотрудничество со школой Exupery – это первый опыт работы с учреждениями в Латвии. Рынок образовательной робототехники в стране растет высокими темпами, научно-техническое образование поддерживается на государственном уровне. Увеличивается спрос на обучение робототехнике и в рамках системы дополнительного образования. Рынок Латвии привлекателен для нас».

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