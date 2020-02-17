Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники

Совместный проект резидента Фонда «Сколково» компании «РОББО», Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), Технологического университета Лаппеенранты и Лахти (LUT University) и мэрии города Лаппеенранта (Финляндия) стал победителем конкурса в рамках программы трансграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия». На реализацию проекта выделено 530 тыс. евро.

Главная цель проекта - помочь учителям финских и российских школ внедрить в образовательный процесс обучение технологиям «Индустрии 4.0» (робототехника, 3D-печать, интернет вещей, программирование). Для этого будет разработан практико-ориентированный образовательный продукт. Оборудование и методику его использования предоставит российский разработчик образовательной робототехники «РОББО». Специалисты LUT University, лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ и Института компьютерных наук и технологий СПбПУ разработают комплексную учебную программу - удобную для введения в образовательный процесс и увлекательную для детей. Участниками проекта станут учащиеся и преподаватели школ Южной Карелии (Финляндия), Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проект стартует в марте 2020 года и рассчитан на три года. Для более тысячи учителей финских и российских школ проведут 54 обучающих вебинара по методике преподавания в области робототехники, аддитивных технологий, киберфизических систем и мнтернета вещей. Также состоятся образовательные мероприятия - детские лагеря, открытые уроки, семинары, соревнования и олимпиады. Планируется, что в них примут участие две тысячи детей из Финляндии и России.

Оборудование «РОББО» для организации инженерных классов получат 22 школы, участвующие в проекте. В каждом комплекте по семь робоплатформ и комплексов IoT (Интернета вещей) на базе лабораторий «РОББО», а также один 3D-принтер. Всего будет предоставлено 330 единиц оборудования.

Павел Фролов, основатель компании «РОББО», отметил: «Уже все осознают необходимость введения в школьную программу уроков по робототехнике и программированию. Этот важный процесс, по нашему опыту, идет крайне медленно и оказывается довольно сложным для школ: учителям приходится самим осваивать предмет практически с нуля, нет системного подхода и единой методики преподавания. Поэтому в рамках проекта будет разработан цельный образовательный продукт и организованы настоящие курсы повышения квалификации для учителей, которые впоследствии смогут обучать детей новым технологиям».

Леонид Чечурин, профессор, руководитель группы системного инжиниринга Технологического университета Лаппеенранты и Лахти (LUT University), сказал: «Помощь учителям в создании учебных материалов и сценариев уроков, а также оснащение школ Южной Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга базовыми комплектами для обучения программированию, управлению роботом и 3D-печати - очень важный проект для университета. Наша роль заключается как в координации всего проекта, так и в академической проработке методик: дети должны увидеть в первых играх с роботами возможную будущую профессию по душе, приглашение решить следующую, более трудную задачу».

В 2015 году «РОББО» открыла представительство ROBBO Finland. Сегодня оборудование компании используется в 55 школах страны. Участие в проекте по разработке образовательной программы для Индустрии 4.0 позволит резиденту «Сколково» вдвое увеличить свое присутствие на рынке Финляндии, а также откроет перспективы для дальнейшего сотрудничества с учебными заведениями страны.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Российская образовательная робототехника уверенно выходит на мировой рынок, получая признание на государственном уровне. Резидента "Сколково" - компанию “РОББО” - уже поддержали правительства Финляндии и Японии, а сейчас разработку компании одобрили в руководстве Евросоюза. Финские школьники будут изучать робототехнику и программирование на основе российских технологий. Проект в рамках программы трансграничного сотрудничества поможет адаптировать методики “РОББО” для финского образования, что откроет дальнейшие перспективы для их продвижения на европейский рынок».