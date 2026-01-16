Получите все материалы CNews по ключевому слову
Беляев Георгий
СОБЫТИЯ
Беляев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
|Docsvision - ДоксВижн 1033 1
|Microsoft Corporation 25288 1
|Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 19 1
|Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
|DocsVision Smart Start 17 1
|Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413031, в очереди разбора - 730710.
Создано именных указателей - 188727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.