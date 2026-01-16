Разделы

Беляев Георгий


СОБЫТИЯ


16.01.2026 «Экспанта» объявляет о создании единого APS-контура для промышленности после покупки «Алгоритм1» 1
16.01.2026 «Дочка» ИТ-интегратора «Ультиматек» получила долю в разработчике решений для автоматизации 1
15.10.2008 «Полюс Золото» автоматизировал документооборот на базе DocsVision 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Беляев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Docsvision - ДоксВижн 1033 1
Microsoft Corporation 25288 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 19 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
DocsVision Smart Start 17 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 1
