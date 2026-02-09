«Яндекс Маркет» запускает новый формат ПВЗ

«Яндекс Маркет» запускает новый формат пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — «Вместе». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Такой пункт можно открыть внутри уже действующего бизнеса, например, в магазине — с минимальными требованиями к брендингу. Открыть ПВЗ можно в специально отмеченных зонах на карте. Пункт будет получать 2,5% от оборота, но не более 250 руб. за выдачу одного заказа.

Новый формат позволит открыть пункт еще проще, с минимальными затратами, а также обеспечит дополнительный поток клиентов.