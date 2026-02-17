«Яндекс» выпустил финансовые результаты за IV квартал и за весь 2025 год

Темп роста корпоративных ИИ-сервисов «Яндекса» значительно опережает рыночный: по итогам 2025 г. выручка платформы Yandex AI Studio почти удвоилась и достигла 2 млрд руб. Для сравнения, по оценке Yandex B2B Tech и Apple Hills Digital, российский рынок ИИ за тот же период вырос на 33%. Опережающая динамика связана с масштабированием корпоративных сценариев использования генеративных моделей, развитием агентных решений и активным внедрением ИИ в инфраструктуру и бизнес-процессы клиентов. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По итогам 2025 г. потребление токенов через API в платформе Yandex AI Studio выросло примерно в семь раз — почти до 234 млрд токенов, из которых более 150 млрд пришлось на IV квартал. При этом помесячное потребление в декабре оказалось в 24 раза выше, чем в январе, что отражает ускорение внедрения ИИ-сценариев в корпоративном сегменте.

Такую динамику обеспечил кратный рост использования генеративного ИИ бизнесом за счет сочетания продуктовых и экономических факторов: расширения линейки до 30+ моделей, включая новые поколения AliceAI, масштабирования агентных и поисковых сценариев через AI Search, а также улучшения экономики инференса и запуска новых режимов. Все это дало возможность одновременно нарастить объем и снизить цены во второй половине года.