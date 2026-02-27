Разделы

Обновления «Алисы» и умных устройств «Яндекса» за февраль

В линейке умного дома «Яндекса» появился обновленный базовый ИК-пульт. Он позволяет сделать обычную технику умной: после подключения телевизором, ТВ-приставкой, ресивером, проектором, вентилятором и другими устройствами с ИК-сигналом можно управлять голосом или в приложении «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С пультом можно настроить и сценарии: например, включать вентилятор по расписанию или, если у вас уже есть подключеный к «Дому с Алисой» датчик температуры и влажности, включать кондиционер, когда дома станет жарко. Если пульт подключен к «Яндекс Станции», сценарии с ним и другими устройствами, работающими на локальных протоколах Matter и Zigbee, продолжат выполняться даже при отключении интернета.

Главное изменение — цена. Обновленная версия стала доступнее и теперь стоит 990 руб.

Чтобы продолжать разговор с ИИ-ассистентом естественно, не повторяя «Алиса», включите функцию «Непрерывный диалог». После ответа «Алиса» еще 20 секунд ждет продолжения и по интонации понимает, обращаетесь вы к ней или просто разговариваете рядом.

В феврале эта возможность вышла из беты и стала работать точнее: «Алиса» лучше распознает, когда вы продолжаете диалог именно с ней. «Непрерывный диалог» доступен на «Станциях Миди», «Станции 3» и «Станции Дуо Макс», а также на всех «ТВ Станциях», кроме модели «Бейсик». Все благодаря NPU (нейронному процессору) — он позволяет использовать более сложные нейронные модели.

Включить возможность можно в приложении «Дом с Алисой» в разделе «Ассистент».

На «Станции 3» появилось небольшое, но приятное обновление: при изменении яркости задней подсветки теперь отображается анимация в виде созвездия Ориона.

Чтобы вручную настроить яркость, зажмите кнопку включения подсветки на пару секунд — после этого с помощью сенсорного кольца наверху Станции можно регулировать уровень света. В процессе будет плавно меняться анимация, повторяющая очертания созвездия.

