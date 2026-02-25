Разделы

Аналитики «Яндекс 360»: на Москву и Санкт-Петербург приходится почти 40% всех звонков по ВКС

Каждый четвертый звонок по ВКС осуществляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Исследование проводилось на основе обезличенных данных сервиса «Телемост». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Как отмечают аналитики «Яндекс 360», ежедневная аудитория ВКС-сервиса превышает 1 млн пользователей, а общее число встреч — около 500 тыс. Наибольшей популярностью звонки по ВКС пользуются в Москве. На них приходится почти 30% от общего числа таких звонков.

На втором месте расположился Санкт-Петербург. Примерно каждый десятый пользователь ВКС — житель Северной столицы (9,1%). Тройку лидеров замыкает Екатеринбург (2,8%). Также в топ вошли Казань (2,4%), Краснодар (2,3%), Новосибирск (2,1%), Ростов-на-Дону (2%) и Нижний Новгород (1,9%).

Кроме того, аналитики «Телемоста» провели онлайн-опрос среди 1,5 тыс. респондентов из 17 регионов страны и выяснили, что каждый пятый опрошенный (19%) хотя бы раз совершал онлайн-звонок из бара. А чтобы хоть как-то скрыть обстановку вокруг пользователи ВКС чаще всего просто выключают камеру (42%), пытаются найти нейтральный ракурс (21%), либо используют виртуальный фон (18%).

Но манипуляции с камерой помогают не всегда: более половины (52%) опрошенных хотя бы раз забывали выключать камеру во время рабочих встреч, если параллельно занимались личными делами. Но интересно другое: около 15% опрошенных признались, что не испытывали из-за этого проблем — никто из участников встречи не обращал внимания на обстановку в кадре.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Ранее эксперты оценили среднее время звонков по ВКС. Оказалось, что средняя длительность обсуждений почти не отличается от города к городу. В Москве и Санкт-Петербурге она немного превышает 50 мин. Самые короткие встречи — в Омске, в среднем 44 мин.

По итогам 2025 г. «Яндекс Телемост» стал популярным сервисом видеозвонков в России. За последний год его ежемесячная аудитория выросла в 3,5 раза и сегодня оценивается примерно в 8 млн пользователей.

