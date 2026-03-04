Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«Яндекс» тестирует ИИ-агента, который по голосовой команде пользователя работает с приложениями на смартфоне

«Яндекс» тестирует нового ИИ-агента для Android, способного выполнять многошаговые действия на смартфоне по голосовой команде. Информация о тестировании появилась в бета-версии поискового приложении «Яндекс — с Алисой AI». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В компании уточнили, что по поручению пользователя ИИ-агент сможет, в частности, отправлять сообщения в мессенджерах без ручного ввода, находить информацию на устройстве, а также устанавливать приложения. Для выполнения задачи достаточно голосовой команды — например: «Напиши Саше в Telegram, что нужно купить молоко», или «Найди в Google Play приложение «Яндекс Переводчик» и установи его».

О планах по тестированию аналогичного ИИ-агента, способного управлять приложениями на смартфонах, также объявила Google. На начальном этапе функция будет доступна только на устройствах Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10 с ограниченным набором приложений — в частности, для заказа еды и вызова такси.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240