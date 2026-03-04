«Яндекс» тестирует ИИ-агента, который по голосовой команде пользователя работает с приложениями на смартфоне

«Яндекс» тестирует нового ИИ-агента для Android, способного выполнять многошаговые действия на смартфоне по голосовой команде. Информация о тестировании появилась в бета-версии поискового приложении «Яндекс — с Алисой AI». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В компании уточнили, что по поручению пользователя ИИ-агент сможет, в частности, отправлять сообщения в мессенджерах без ручного ввода, находить информацию на устройстве, а также устанавливать приложения. Для выполнения задачи достаточно голосовой команды — например: «Напиши Саше в Telegram, что нужно купить молоко», или «Найди в Google Play приложение «Яндекс Переводчик» и установи его».

О планах по тестированию аналогичного ИИ-агента, способного управлять приложениями на смартфонах, также объявила Google. На начальном этапе функция будет доступна только на устройствах Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10 с ограниченным набором приложений — в частности, для заказа еды и вызова такси.