ИИ-чат в «Яндекс Картах» подберет места для необычных свиданий

В ИИ-чате «Яндекс Карт» теперь можно выбрать место для оригинального свидания. Искусственный интеллект поможет спланировать, как провести день насыщенно, порекомендует необычное заведение на вечер или предложит интересные места в городе с учетом предпочтений пользователя. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы спланировать досуг, достаточно выбрать функцию «Спросить AI» в поисковой строке и ввести запрос — например, «предложи идеи, как необычно провести 14 февраля». ИИ-чат покажет подходящие варианты — квесты для двоих, мастер-классы по художественной лепке из глины, катки или арт-пространства. Запрос можно уточнить — к примеру, попросить порекомендовать места для более спокойного отдыха, с атмосферой нулевых или ближе к дому.

Чтобы рекомендации были точнее, ИИ в «Картах» учитывает не только информацию о заведении, но и отзывы о нем. Недавно искусственный интеллект стал анализировать их контекст еще глубже — например, если в отзывах о музее указано «необычное времяпрепровождение», теперь ИИ это учитывает, когда подбирает необычные места.