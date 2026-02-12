Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

ИИ-чат в «Яндекс Картах» подберет места для необычных свиданий

В ИИ-чате «Яндекс Карт» теперь можно выбрать место для оригинального свидания. Искусственный интеллект поможет спланировать, как провести день насыщенно, порекомендует необычное заведение на вечер или предложит интересные места в городе с учетом предпочтений пользователя. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы спланировать досуг, достаточно выбрать функцию «Спросить AI» в поисковой строке и ввести запрос — например, «предложи идеи, как необычно провести 14 февраля». ИИ-чат покажет подходящие варианты — квесты для двоих, мастер-классы по художественной лепке из глины, катки или арт-пространства. Запрос можно уточнить — к примеру, попросить порекомендовать места для более спокойного отдыха, с атмосферой нулевых или ближе к дому.

ya1.jpg

Яндекс

Чтобы рекомендации были точнее, ИИ в «Картах» учитывает не только информацию о заведении, но и отзывы о нем. Недавно искусственный интеллект стал анализировать их контекст еще глубже — например, если в отзывах о музее указано «необычное времяпрепровождение», теперь ИИ это учитывает, когда подбирает необычные места.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще