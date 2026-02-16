Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

«Яндекс Карты» научились адаптировать маршруты под привычки водителей

«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» предложат водителям персонализированные маршруты. Теперь сервисы учитывают историю поездок и анализируют возможные варианты пути, чтобы предложить не только наиболее быстрый вариант, но и более комфортные альтернативы: например, простой, оптимальный или знакомый. Благодаря этому новички за рулём смогут выбрать менее сложный маршрут, а опытные водители — комфортно доехать до нужного места по знакомой дороге.

Персонализированные маршруты в «Картах» предлагает искусственный интеллект. ML-модель анализирует варианты пути от маршрутизатора и агрегированные данные о том, как водитель использует Навигатор во время поездок. Например, как часто водитель сходит с маршрута, какие варианты пути выбирает чаще и как далеко ездит, используя сервис.

Если на маршруте много развязок и поворотов налево, «Карты» предложат начинающим водителям альтернативу — «Простой» путь. Если же пользователь следует между двумя знакомыми точками — например, между домом и работой — модель предложит «Знакомый» маршрут. При поездке из одного конца города в другой в «Картах» у него могут появиться два маршрута: через центр и в объезд. Маршруты в интерфейсе подписаны.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Мы понимаем, что время в пути — не всегда решающий фактор для водителей. Например, тем, кто начал водить недавно, важно увидеть маршрут с наименьшим числом сложных поворотов. А в пути между домом и работой для водителей чаще важнее ехать по знакомому пути. Теперь «Карты» учитывают этот контекст при построении маршрутов», — сказал Руслан Ледовский, руководитель команды навигации в «Яндекс Картах».

Сейчас «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» умеют предлагать более 10 видов персонализированных маршрутов. В дальнейшем их будет становиться больше.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще