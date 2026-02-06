Разделы

Техника
МТС: в Нижегородской области чаще всего сдают по трейд-ин умные часы Huawei и колонки «Яндекса»

МТС проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдаются клиентами в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса».

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства «Яндекса», составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок «Яндекса» и VK.

С января 2026 г. МТС запустила расширенную программу трейд‑ин во всех салонах Нижегородской области — от Нижнего Новгорода и Дзержинска до малых городов региона. Ранее в салонах принимали только смартфоны. Инициатива связана с растущим спросом на экологичную утилизацию электроники. Статистика МТС показывает: в 2025 г. количество гаджетов, сданных по программе трейд‑ин, увеличилось на 40% по России. В Нижегородской области этот тренд усиливается на фоне региональной экологической политики: область занимает второе место в «Зеленом рейтинге» России по эффективности обращения с отходами.

«Мы видим, что нижегородцы все чаще задумываются не только о выгоде, но и об экологических последствиях своих решений. Программы трейд-ин — это не просто экономия для клиента. Это возможность дать вторую жизнь устройству: старые гаджеты проходят профессиональную разборку, ценные компоненты идут на переработку, а вредные вещества утилизируются по экологическим стандартам. Для области с амбициозными целями по разгрузке полигонов такие шаги имеют стратегическое значение, снижая отходы и воспитывая культуру устойчивого потребления», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Техника

