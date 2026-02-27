«Яндекс Погода» предупредила россиян о холодном начале весны и представила исследование продолжительности вегетационного периода в крупных городах

«Яндекс Погода» предупредила россиян о холодном начале весны и представила исследование продолжительности вегетационного периода в крупных городахОб этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно прогнозу на весну и анализу метеоданных сервиса по сравнению с 2025 г., начало весны в этом году будет ощутимо более холодным, особенно в европейской части России (Центральная Россия, Поволжье, Урал, Северо-Запад). И как следствие сезон цветения и пыльцы начнется позже, чем в 2025 г. Начало весны может выпасть на разные месяцы в зависимости от локации и меняться из года в год, поэтому важно отслеживать в сервисе изменения с помощью календаря цветения.



Метеорологи сервиса также представили исследование продолжительности вегетационного периода* — оно может различаться в зависимости от региона и погодных условий в нем. Так, в топ-3 городов-миллионников по самой высокой средней** продолжительности вегетационного периода входит Краснодар (257 дней), Ростов-на-Дону (240 дней) и Волгоград (221 день). В топ-5 городов миллионников по этому показателю также вошли Воронеж (212) и Самара (296).

Согласно исследованию, самая низкая длительность вегетационного сезона и самая краткосрочная опасность для аллергиков характерна для таких регионов: Чукотка (70 дней в году), Магаданская область (80), Республика Алтай (81), Красноярский край (85), Якутия (87), Архангельская область (92), Тыва (92), Бурятия (101), Забайкальский край (102), ЯНАО (102).

За 2025 г. в сервисе аллергики оставили 5.2 млн сообщений о своем самочувствии, что помогает корректировать карту пыльцы в конкретных локациях. В сервисе есть календарь цветения, который позволяет отслеживать примерные периоды цветения конкретного аллергена в нужном регионе, чтобы подготовиться к сезону. О начале цветения сервис предупредит пользователей через уведомления в приложении, а также на главной странице «Яндекса».

*Вегетационный сезон – период между последними весенними заморозками и первыми осенними заморозками, в который начинается рост, цветение и пыление растений. При этом среднесуточная температура превышает 5°C

**Средняя продолжительность вегетационного периода среди городов-миллиоников за последние 25 лет