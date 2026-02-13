Каждый пятый читатель «Яндекс Книг» просит искусственный интеллект напомнить содержание книги

«Яндекс Книги» поделились статистикой использования функции «Ранее в книге», которая с помощью нейросети напоминает краткое содержание последних прочитанных глав. Это помогает вернуться к прочтению или прослушиванию после перерыва или если читать несколько книг параллельно. В июне функция стала доступна для текстовых книг, а в декабре — для аудио. В январе 2026 г. ей воспользовалась почти пятая часть аудитории сервиса (17%)*. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Один из подписчиков стал рекордсменом по использованию функции — он вспоминал сюжет произведений с помощью искусственного интеллекта 6,4 тыс. раз за четыре месяца.

С момента запуска подписчики использовали функцию почти для трети каталога сервиса. Самой популярной книгой, содержание которой напоминал искусственный интеллект в сервисе, стал бестселлер Роберта Грина «48 законов власти» — его освежали в памяти 12,7 тыс. раз. В топ книг, содержание которых с помощью функции «Ранее в книге» вспоминали чаще всего, вошли «48 законов власти» Роберта Грина (12,7 тыс. раз), «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (11,845 тыс. раз), «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (11,807 тыс. раз), а также романы Достоевского, Толстого и современный бестселлер «Четвертое крыло» Ребекки Яррос.

Среди общих тенденций выделяются следующие: 70% подписчиков пользуются функцией для художественной литературы, и еще 34% — для нон-фикшн. Женщины пользуются технологией на 17% чаще мужчин. Пик активности стабильно приходится на воскресенье, а меньше всего к функции обращаются по пятницам.

* Среди подписчиков, прослушавших более двух минут книги или прочитавших более 1,85 тыс. знаков книги в мобильном приложении «Яндекс Книги» и веб-версии сервиса