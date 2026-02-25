«Яндекс» научит старшее поколение пользоваться «Алисой AI» в центрах «Московского долголетия»

В начале марта 2026 г. в центрах «Московского долголетия» откроется «Цифровая мастерская» «Яндекса» для москвичей старшего возраста. Они смогут узнать, как нейросети помогают в повседневной жизни, и научатся применять их на практике — например, создавать с помощью «Алисы AI» открытки, оживлять фотографии и искать рецепты любимых блюд. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В программу «Цифровой мастерской» вошли темы и кейсы, которые будут полезны людям старшего поколения: например, как с помощью «Алисы AI» составить меню с учетом советов врача, подобрать маршрут для прогулок, найти комплекс упражнений для спины или разобраться в сложной теме. Участники курса научатся оживлять фотографии, искать товары по выгодным ценам и находить идеи, чем заняться или куда сходить с внуками. Слушатели узнают также, как правильно составлять промпты (инструкции для нейросетей) и искать уже готовые варианты на «Промптхабе».

Курс состоит из четырех занятий по полтора часа. Они будут проходить раз в неделю в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». Занятия будут вести специалисты «Яндекса» и эксперты «Яндекс Практикума». После окончания программы участники получат памятку, а онлайн-версия курса появится на «Промптхабе». Узнать подробности и записаться можно на сайте «Московского долголетия».

«Цифровая мастерская» — не первый проект «Яндекса» по обучению нейросетям. Осенью 2025 г. компания открыла «Промптхаб», где можно найти готовые инструкции для нейросетей и онлайн-курсы по ИИ для новичков и опытных пользователей.