Россияне чаще ищут подарки мужчинам, чем женщинам: что спрашивают в «Поиске Яндекса» и «Алисе AI» к 14 февраля

Россияне начинают готовиться к Дню всех влюбленных уже в конце января, а пик интереса приходится на последнюю неделю перед праздником. По данным «Поиска Яндекса» и «Алисы AI», мужчины и женщины по-разному выбирают подарки, учитывают бюджет и формат, а запросы варьируются от «романтического подарка жене» до «супер интересных идей для подарка мужчине тридцать плюс». Аналитика 2025 г. показывает, что запросов на подарки мужчинам в период с 1 февраля по 9 марта почти на четверть больше, чем на подарки женщинам.

Согласно опросу, проведенному аналитиками «Поиска Яндекса»*, четверть россиян отмечает День всех влюбленных, при этом подарки к празднику покупают 22% опрошенных. Чаще всего это молодые люди, состоящие в браке (61%) или отношениях (24%): 51% – женщины и 49% – мужчины.

Подготовка к сезону праздников у мужчин и женщин заметно различается. Подарки для мужчин начинают подбирать раньше – уже на последней неделе января растет число запросов вроде «что подарить парню» или «подарок мужу». А интерес к подаркам для женщин, жен или девушек активнее формируется только с февраля. После короткого спада сразу после 14 февраля запросы о подарках для мужчин снова быстро набирают популярность и достигают пика 18-20 февраля – за несколько дней до 23 февраля. Запросы о подарках для женщин, наоборот, выходят на максимум 7 марта, когда до праздника остаются считанные часы. В целом, с 1 февраля по 9 марта запросов о подарках для мужчин почти на четверть больше, чем аналогичных запросов о подарках для женщин.

При выборе также и заметна и разница в подходе к расходам. Мужчины в среднем закладывают на подарки более высокий бюджет – медианные траты составляют 5-10 тыс. руб., женщины чаще ориентируются на сумму 3–5 тыс. руб.. При этом для многих 14 февраля становится началом всего праздничного сезона: 7 из 10 покупателей, сделавших подарки ко Дню всех влюбленных, продолжают покупки и к 23 февраля.

Что касается критериев выбора подарков тут также есть гендерные отличия в формулировках поисковых запросов. Для парней особенно часто ищут недорогие, бюджетные и запоминающиеся подарки. В запросах о подарках для девушек преобладают характеристики «необычный», «дорогой» и «интересный». Для жены чаще всего подбирают романтические, приятные и сексуальные подарки, а для мужа — оригинальные, необычные и съедобные. За неделю до 14 февраля в чате и с «Алисой AI» пользователи также задавали вопросы, связанные с личным выбором подарков на день всех влюбленных. В диалогах уточняли, например, уместно ли дарить парню валентинку, можно ли подарить девушке носки с сердечками, что выбрать подростку и какие подарки подойдут людям с конкретными интересами — от киберспортивных команд до вселенной «Властелина колец». Кроме того, пользователи уточняли и параметры выбора в своих запросах — бюджет, возраст и город получателя подарка. В чате спрашивали о вариантах в пределах 300 руб., идеях для мужа в Нижнем Новгороде и подарках для партнера 36 лет.

14 февраля воспринимается не только как повод порадовать партнера, но и других близких. Почти половина россиян – 46% выбирают подарки друзьям, родственникам, знакомым или себе. В поисковых запросах это видно напрямую: наряду с «подарком любимому» пользователи ищут также «подарок подруге», «небольшой подарок другу» или «идея подарка себе». Чаще всего дарят цветы, косметику, сувениры и сладости. Все чаще в поиске по Товарам появляются и уточнения, связанные с индивидуальностью подарка. Так в сравнении с 2024 г. интерес к подаркам на заказ увеличился на 28%: пользователи ищут в «Поиске Яндекса» «фотокнига в подарок», «гравировка на подарок» или «персональный подарок на 14 февраля».

*Данные онлайн-опроса «Яндекса» на access-панели. Активные интернет-пользователи в возрасте 18–64 лет из городов России с населением более 100 тыс. человек, 1873 человека. Время проведения опроса — март 2025 г.