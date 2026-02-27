«Московский постамат» запускает доставку в партнерстве с сервисом «Яндекс Еда»

Яркий постамат городской сети установили в бизнес-центре Lotte Plaza по адресу: Новинский бульвар, дом 8. Там в тестовом режиме с новым партнером запущена доставка из ресторанов и магазинов. Внутри устройства товары могут ожидать получения до четырех часов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Размещение заказов в постаматах офисных зданий сокращает время ожидания курьера до минимума, исключает задержки из-за отсутствия получателя, обеспечивает круглосуточный доступ к товарам без очередей и повышает безопасность благодаря бесконтактному способу.

«Мы вместе с партнером проделали большую техническую, интеграционную и продуктовую работу. Сейчас в тестовом режиме запущены три точки — мы проверяем техническое решение и дорабатываем модель. Вместе с "Московским постаматом" мы планируем масштабироваться и внедрять сервис в большем числе локаций, включая офисы и бизнес-центры», — говорит руководитель курьерского продукта «Яндекс Еды» Елена Щеплова.

Пилотный проект с доставкой в устройства городской сети из нового сервиса также стартовал в одном из общежитий МГТУ имени Н.Э.Баумана и кластере «Ломоносов» — здесь более 2 тыс. резидентов могут оценить удобство бесконтактного получения товаров.

Кроме того, сегодня постаматы городской сети «Московский постамат» располагаются в подъездах жилых домов, чтобы сделать получение покупок для горожан еще удобнее. Весной 2025 г. столичный Департамент информационных технологий города Москвы обновил смарт-стандарты для строительства жилья, которое возводят за счет средств городского бюджета. Одной из рекомендаций стала установка постаматов в каждом подъезде новых и реконструируемых домов.

«Московский постамат» — сервис бесконтактной доставки заказов из крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов. Устройства городской сети расположены прямо в подъездах жилых домов, а также на придомовых территориях, остановках общественного транспорта, в домах культуры, библиотеках, бизнес-центрах и торговых центрах. Сервис позволяет забирать товары круглосуточно без контактов с курьерами и очередей. Чтобы оформить заказ в постамат, необходимо в приложении партнера ввести адрес доставки, затем собрать желаемые товары в корзину. Перед оплатой при оформлении необходимо отметить «Оставить в постамате». Когда заказ доставят, покупателю придет уведомление. В приложении отобразится одноразовый код для открытия ячейки.

Для получения заказов предусмотрены дополнительные меры безопасности. Так, каждое устройство городской сети оборудовано видеокамерой, фиксирующей все операции с посылками — от их размещения курьером до получения покупателем. Все курьеры партнеров проекта проходят дополнительную проверку данных, что обеспечивает надежность сервиса.

«С каждым годом в столице реализуется все больше инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни людей. "Московский постамат" — один из ярких примеров. Сервис работает по принципу шеринга ячеек между участниками, что позволяет разным игрокам рынка электронной коммерции иметь равноправный доступ к устройствам городской сети, а жителям получать все заказы в одном месте. Благодаря сотрудничеству бизнеса и города расширяется спектр доступных товаров и услуг для жителей», — сказала Элина Клименко, заместитель генерального директора фонда «Московский инновационный кластер».

Проект «Московский постамат» реализуется Правительством Москвы для развития инфраструктуры электронной коммерции в столице. Он направлен на создание единой сети автоматизированных устройств для бесконтактной выдачи заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов. Сервис способствует развитию комфортной городской инфраструктуры и обеспечивает безопасность и доступность доставки.