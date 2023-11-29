«Авито работа» и «Точка»: четверть российских компаний использует в работе искусственный интеллект

Аналитики джоб-платформы «Авито работа» и банка для предпринимателей и предприятий «Точка» провели исследование среди 10 тыс. россиян* и выяснили, что по состоянию на ноябрь 2023 г. четверть (24%) российских компаний использует искусственный интеллект в своей работе. Из них половина (49%) применяет технологии ИИ каждый день, а почти треть (30%) делает это два-четыре раза в неделю. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Каждый день работают с искусственным интеллектом в большей степени представители сфер транспорта и логистики (67%), HoReCa (59%), банкинга (58%), торговли (56%) и медицины (55%).

Технологии ИИ особенно востребованы при выполнении таких задач, как работа с клиентами (37%), сбор аналитической информации (36%), оптимизация и планирование процессов (33%), вычисления (32%), обработка запросов и входящих сообщений (32%) и написание текстов (31%).

Для каких задач компании используют искусственный интеллект

«Технологии ИИ не способны полностью заменить работу и мышление человека, но существуют определенные блоки задач, перспективные с точки зрения цифровизации, особенно в ситуации дефицита кадров. Использование искусственного интеллекта может стать ключом к оптимизации бизнес-процессов и упрощению работы некоторых сотрудников — например, дизайнеров, копирайтеров или специалистов отдела продаж», — сказал директор по развитию «Авито работы» Дмитрий Пучков.

Лидер направления «Данные» в «Точке» Галина Вакулина считает, что несмотря на то, что финтех-компании и раньше использовали ИИ, в этом году он вышел на новый уровень, благодаря успеху GPT-моделей.

«GPT-модели захватили рынок и умы: в этом году появилось много новых идей по применению ИИ, такого не было в предыдущие несколько лет. Мы в «Точке» тоже не отстаем от трендов и внедрили искусственный интеллект сразу в несколько наших продуктов в том числе — в поисковую строку интерфейса интернет-банка. Мы видим, что 80% клиентов, которые протестировали его у нас, отмечают, что им нравится, как работает нейросеть в этой нише. При этом считаю, что на сегодняшний день нет такого ИИ, который бы мог полностью заменить человека. Если говорить о делегировании искусственному интеллекту общение с клиентами, то всегда есть риск, что клиент задаст такой вопрос, на который у ИИ не найдется адекватного ответа. Поэтому всегда должен быть живой человек, страхующий машину, и ни в коем случае не замыкать все обслуживание только на роботах. В целом я уверена, что тренд на использование ИИ будет и дальше расти в 2024 г., а компании смогут находить для них все больше и больше применений», — сказала Галина Вакулина.

* В ноябре 2023 г. проводился опрос среди более 10 тыс. россиян старше 18 лет по всей России.

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Авито — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 165 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. В «Авито» работает 6500 сотрудников.

«Авито работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей.

«Точка» — цифровой банк для предпринимателей и предприятий, который обслуживает порядка 600 тыс. клиентов по всей России. По данным на начало сентября 2023 г., в компании работает 3500+ сотрудников.