10 факторов, меняющих роль ИТ-директора в 2024 году

Прогнозы по будущей роли ИТ-директора в 2024 г. разнятся, но большинство экспертов сходятся во мнении, что ИТ-директора все так же будут сталкиваться с быстрым развитием технологий, растущим спросом на инновации и необходимостью повышать эффективность.

Фактор №1. Растущий интерес к новым технологиям

ИТ-директора должны не только эффективно управлять, но и разбираться в широком спектре новых технологий. Исследования показывают, что в этом году компании будут инвестировать в:

А значит, ИТ-директорам будет нужно разбираться именно в этом в первую очередь. Им также придется объяснять своим сотрудникам, что новые технологии не решат все проблемы и, кроме того, сопряжены с определенными рисками.

Фактор №2. Генеративный ИИ и ИИ в целом

Влияние этих технологий на ИТ-директоров будет по-прежнему значительным. ИТ-отделам уже приходится сталкиваться с множеством проблем, связанных с ИИ — от внедрения инноваций до контроля рисков, связанных с его использованием сотрудниками.

Фото: © HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Большинство экспертов сходятся во мнении, что ИТ-директора все так же будут сталкиваться с быстрым развитием технологий

В 2024 г. ИТ-директорам придется помогать своим коллегам в адаптации к преобразованиям, связанным с использованием ИИ, и учитывать общественные опасения, связанные с этим.

Фактор №3. Бизнес еще больше инвестирует в технологии

В 2024 г. компании увеличат размер инвестиций в технологии. Значит, как пишет TechTarget, ИТ-директорам придется учитывать эту тенденцию при разработке планов и стратегий.

Кроме того, благодаря доступности технологий их может приобрести кто угодно, что приводит к ряду проблем, требующих согласования. Поэтому руководителям ИТ-отделов необходимо постоянно развиваться, чтобы доказать свою роль лидера и определить программу преобразований.

Фактор №4. Экономическая неопределенность

На ИТ-директоров также влияет экономическая неопределенность, которая может создать проблемы при разработке планов и стратегий в области информационных технологий.

Вопросы стабильности экономики и возможной рецессии заставляют ИТ-директоров задуматься о возможных изменениях и адаптации к новым условиям. Они также испытывают большее давление, требующее большей отдачи и приоритетов при снижении затрат.

Фактор №5. Большие результаты с меньшими затратами

ИТ-директорам стало требоваться выполнение большего объема работы с меньшими ресурсами. Увеличение бюджета может оказаться незаметным из-за инфляции, поэтому руководителям ИТ-отделов необходимо обращать особое внимание на оптимизацию и сокращение затрат.

Им также придется потратить больше времени на рационализацию ИТ-среды и устранение дублирующих ресурсов.

Фактор №6. Инновации

Инновации продолжат играть ключевую роль в работе ИТ-директоров в 2024 г. Их работа будет заключаться в балансировании между управлением операционным технологическим отделом и инвестированием в будущее. Из технологических трендов отметим:

ИТ-директорам придется решать проблемы, которые позволят сэкономить деньги и обеспечить эффективность при одновременном инвестировании в новые технологии и инновации.

Фактор №7. Роль ИТ в бизнесе в условиях общей подотчетности

Сегодня роль ИТ-отделов на предприятии изменилась. Теперь она не только функция бэк-офиса, но активно взаимодействует с бизнесом. ИТ-директорам придется найти баланс между организационной эффективностью и инновациями, сопровождая все процессы цифровой трансформации и оставаясь главными стратегиями развития компании.

Фактор №8. Кибербезопасность

Кибербезопасность по-прежнему остается главным приоритетом для ИТ-директоров. В дополнение к внутренним и внешним угрозам они также должны гарантировать соблюдение стандартов конфиденциальности данных, независимо от требований клиентов или других сторон. Однако с ростом использования искусственного интеллекта стать успешным в этой области стало еще сложнее.

В 2024 г. ИТ-директора по кибербезопасности продолжат сотрудничать со специалистами по информационной безопасности для внедрения новых технологий и более современных подходов в области безопасности, включая модель безопасности с нулевым уровнем доверия.

Фактор №9. Обработка данных

Обработка данных также продолжит привлекать больше внимания ИТ-директоров. Опросы показали, что 78% ИТ-директоров планируют увеличить свои инвестиции в бизнес-аналитику и анализ данных в нынешнем году.

Это неудивительно, так как руководители все больше осознают, что данные — это их наиболее ценные активы, которые могут помочь им улучшить работу и выделиться на рынке..

Фактор №10. Кадровый вопрос

Несмотря на громкие увольнения в технологических компаниях в прошлом году, спрос на технических специалистов остается высоким и, вероятно, будет таким в течение всего 2024 г.

Высокий спрос и недостаток квалифицированного персонала приведут к росту затрат на привлечение и удержание талантов, и, следовательно, заставят ИТ-директоров обратить особое внимание на свои кадровые стратегии.