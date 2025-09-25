«Диасофт» кратно ускорил выплату дивидендов брокера из топ-15

Банк, входящий в топ-15 крупнейших российских брокеров, и компания «Диасофт» ускорили выплату дивидендов за счет уменьшения времени расчета налога. Изначально 350 тыс. выплат осуществлялись за два-три дня, после оптимизации выплаты стали производиться за 4 часа. Ускоренная выплата дивидендов и клиентоориентированность напрямую влияют на удовлетворенность инвесторов, увеличивая их лояльность. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Получить кратное увеличение быстродействия расчета налога позволили оптимизация кода и исследование (R&D) узких мест, которые мешали при масштабировании продукта «Налоговый агент по операциям с ценными бумагами» (входит в состав решения Digital Q.Brokerage). Были произведены более 40 замеров производительности. В результате выявлены точки роста в управлении бизнес-процессами, машине состояний, формировании токенов для запросов на REST, учетных регистрах.

Также для увеличения быстродействия расчета налога была подключена многопоточность запросов к базе данных и прикладных микросервисов программного продукта.

Используя продукт «Налоговый агент по операциям с ценными бумагами», банк автоматизирует бэк-офисное сопровождение операций, в которых он выступает в качестве налогового агента по расчету НДФЛ. Продукт обеспечивает управление налоговой базой и расчетом налога на доходы клиента, позволяет автоматически обрабатывать события для расчета налога, определять суммы налогов и вычетов по операциям, вести учет на регистрах налогового учета и формировать отчетность для налогового регулятора.