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РТУ МИРЭА представил инновационное AR-приложение для медицины

Студент профиля «Технологии виртуальных пространств» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Михаил Аникин представил разработку — интерактивное AR-приложение для работы с медицинскими снимками фантома щитовидной железы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Приложение позволяет детально изучать анатомические структуры в дополненной реальности, что особенно важно для обучения врачей и планирования операций. С его помощью можно загружать снимки МРТ и КТ, а также использовать инструменты для точного анализа — например, обрезать модель по осям или выделять ткани с определённой плотностью.

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Цифровизация

«Этот проект — шаг в будущее медицинских технологий, — сказал Михаил Аникин, студент первого курса Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. — Мы создали инструмент, который делает обучение и диагностику более наглядными. Врачи смогут буквально "заглянуть" внутрь пациента перед операцией, что повысит точность вмешательств».

Научный руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры КБ-14 ИКБ РТУ МИРЭА, руководитель профиля «Технологии виртуальных пространств» Евгений Кашкин отметил, что разработка открывает новые возможности для интеграции VR/AR в медицину: «Подобные технологии раньше казались фантастикой, но сегодня они становятся реальностью. Приложение может использоваться не только в онкологии, но и в других областях медицины, где важна визуализация сложных структур».

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