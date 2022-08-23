В России утвержден профессиональный стандарт программиста. Кто обязан ему соответствовать

На фоне дефицита ИТ-шников Министерство труда России утвердило новый профессиональный стандарт «Программист», в котором порог входа в профессию значительно ниже, чем был в стандарте от 2013 г.. Накануне были опубликованы профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО.



Требование номер один: разработка кода

Минтруд России утвердил профессиональный стандарт «Программист», документ появился на официальном портале правовой информации. Профстандарт вступит в силу с 1 марта 2023 г. и будет актуален по 1 марта 2029 г. До сих пор ИТ-компании использовали профстандарт, разработанный в 2013 г.

Над документом трудились Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Московский центр развития профессионального образования, РЭУ им. Плеханова, МГТУ «Станкин», НИУ ВШЭ, компании «СТМ» и «1С». В новом профстандарте уточнены формулировки должностей и скорректированы требования к сотрудникам на этапе трудоустройства в компанию.

Порог входа в профессию сейчас значительно ниже, чем был в профстандарте от 2013 года

Среди трудовых функций специалиста в числе первых указана разработка и отладка программного кода – этим может заниматься помощник программиста со средним профессиональным образованием. Перед началом карьеры ему следует окончить одну из учебных программ в ссузе: «техник-программист», «информатика и вычислительная техника», «специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ». Проходить программу повышения квалификации, как того требовал стандарт от 2013 г., больше не требуется.

Во время работы над программным кодом сотрудник может заниматься формализацией и алгоритмизацией задач для его разработки. Также он отвечает за написание кода с использованием языков программирования, определение и манипулирование данными в базах данных. Специалист, помимо прочего, должен оформлять код в соответствии с установленными требованиями, работать с системой управления его версиями, заниматься проверкой и отладкой кода.

Требование номер два: проверка ПО

В рамках второй трудовой функции специалисту предлагается проверять работоспособность и рефакторинг программного кода. Заниматься этим может человек на должности «техник-программист», закончивший среднее профессиональное образование по вышеприведенным специальностям.

При приеме на работу работодатель должен проверить, есть ли у него трехмесячный опыт в области разработки компьютерного ПО. Раньше сотрудники HR-отделов были вправе требовать от него не менее полугода работы в этой сфере, а также прохождение программы повышения квалификации.

На этой должности сотруднику необходимо разработать процедуры проверки работоспособности и измерения характеристик программного обеспечения, а помимо них – тестовые наборы данных для проверки ПО. Затем специалист должен регулярно проводить инспекцию, оптимизацию и рефакторинг программного кода и исправлять его дефекты. Однородные программные модули он должен уметь собирать в единый программный проект.

Требование номер три: интеграция программных модулей

Третья трудовая функция, которая в профстандарте предыдущего образца не выделялась, а была включена в предыдущую – интеграция программных модулей и компонентов, проверка работоспособности выпусков программного продукта.

Только при выполнении задач на этом уровне специалиста могут называть программистом, следует из профстандарта. Чтобы получить эту должность, ему требуется не меньше полугода отдать прикладной разработке ПО, а перед этим – закончить ссуз по одному из направлений: «программисты приложений», «техник-программист», «программист», «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность автоматизированных систем».

В профстандарте образца 2013 г. человек мог также закончить направления «разработчик и аналитик информационных систем», «инженер по автоматизированным системам управления производством», «вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)», «ПО вычислительной техники и автоматизированных систем». Теперь в документе их нет.

На этом этапе от специалиста требуют разрабатывать процедуры интеграции программных модулей и тех компонентов, что помогают проверять работоспособность выпусков программного продукта.

Требование номер четыре: проектирование

Чтобы разрабатывать требования и проектировать ПО, от программиста потребуют уже высшее образование – не ниже бакалаврской ступени. Он должен окончить одно из направлений: «разработчики ПО», «инженер-программист», «прикладная математика и информатика», «математика и компьютерные науки», «информатика и вычислительная техника».

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В предыдущем профстандарте котировались также направления «автоматизация и управление», «разработчики и аналитики информационных систем», «инженер по автоматизированным системам управления производством», «информационные системы». Теперь из документа они исчезли.

Перед тем, как получить должность инженера-программиста, он должен проработать в сфере разработки компьютерного ПО не меньше года, а также пройти программу повышения квалификации. Раньше для того, чтобы занять пост ведущего программиста, человек должен был проработать в этой области не меньше трех лет.

На этой позиции от сотрудника требуют уметь проводить анализ возможностей реализации требований к ПО, разрабатывать технические спецификации на программные компоненты и их взаимодействие и проектировать программное обеспечение.

В каких случаях требуется профстандарт

C 1 июля 2016 г. в силу вступил федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Он определяет порядок применения работодателями профессиональных стандартов, в том числе государственными и муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъекту страны или муниципальному образованию.

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В Трудовом кодексе нет пункта, который обязывает все компании строго следовать профстандартам, однако они обязательны для организаций, сотрудники которых, например, получают льготы от государства. Для остальных работодателей применение профессиональных стандартов останется рекомендуемым. Также в профстандартах уточняются названия должностей сотрудников, которым затем, к примеру, полагаются какие-либо меры господдержки.

Какие меры поддержки ИТ-шников сейчас есть

Напомним, с марта 2022 г. сотрудникам аккредитованных при Минцифры компаний доступна льготная ипотека. Причем Минцифры в начале августа 2022 г. предложило улучшить ее условия. Регулятор хочет установить ставку в 3% (вместо 5%) и снизить минимальный размер заработной платы для сотрудников с 150 тыс. руб. до 120 тыс. руб. для городов-миллионников (для Москвы, с учетом высокого уровня зарплат, требование останется прежним – 150 тыс. руб.) и с 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. для других населенных пунктов. Ипотеку будут давать людям от 22 до 50 лет.

Также ИТ-шники сейчас получают отсрочку от армии – правда, для части сотрудников она вскоре станет невозможна.