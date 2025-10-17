МТС Web Services запускает решение для управления ПО и лицензиями MWS Softora

МТС объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS), запустила продукт для управления программными активами и лицензиями MWS Softora. Решение позволяет компаниям сократить расходы на программное обеспечение и снизить нагрузку на ИТ-поддержку за счет автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS Softora – это единая система для работы ПО на протяжении полного цикла от планирования и закупки до контроля использования и списания. Сервис объединяет данные из разных источников: организационно структурных систем, учета и доставки, сервис-десков, ERP и серверов лицензирования и в результате формирует единый реестр с полной картиной использования ПО внутри компании.

Для пользователей предусмотрена витрина приложений, где сотрудники могут самостоятельно устанавливать программы без участия ИТ-отдела. Это сокращает время установки ПО на рабочее место до 76%, одновременно снижая количество заявок на согласование до 70%. Применение решения для управления нематериальными активами позволяет достичь точности данных до 95%.

MWS Softora помогает отвечать ключевым вызовам, с которыми сталкивается бизнес, таким как контроль лицензий, распределение нагрузки на ИТ-команды, исключение возможностей работы с нелегальным ПО, перерасход бюджета и другим.

В каталоге системы более 10 тыс. наименований, решение учитывает не только лицензированные продукты, но и программное обеспечение с открытым кодом, санкционные приложения, а также предлагает безопасные аналоги. Для интеграции предусмотрены гибкие драйверы, которые позволяют подключать как решения ведущих вендоров, так и open-source системы или разработки компаний.

«Мы стремимся предлагать бизнесу простые и понятные решения, которые помогают экономить ресурсы и работать эффективнее. Благодаря использованию MWS Softora компании получают достоверные данные о своем парке программ и могут эффективно управлять подключенным ПО, отслеживать актуальность лицензий и при необходимости подбирать аналоги для решения задач бизнеса», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Компании могут выбрать базовый или расширенный пакет MWS Softora с дополнительными сервисами, что позволяет адаптировать систему под индивидуальные задачи бизнеса.