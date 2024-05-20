«1С‑Рарус» автоматизировал процессы управления автотранспортными цехами в ОМК

«1С Рарус» завершил первый этап внедрения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» на чусовском заводе Объединенной металлургической компании. Контроль работы транспорта ведется в режиме онлайн, оптимизированы показатели расхода на ТО и топливо, процессы управления персоналом, повышен уровень безопасности при эксплуатации транспортных средств. Ведутся работы по масштабированию системы на остальные предприятия ОМК.

Чусовской завод ОМК — предприятие Объединенной металлургической компании (ОМК), одной из крупнейших металлургических и машиностроительных компаний России. ОМК представлена в 28 регионах, на предприятиях компании работает 35 тыс. сотрудников.

Перед проектной командой «1С Рарус» была поставлена задача на базе чусовского завода создать современное тиражное решение, подходящее для всех бизнес-единиц ОМК. Программный продукт «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» наиболее подошел для реализации поставленных задач.

Проект длился с января по июнь 2023 г. После успешного запуска пилотного проекта тиражное решение начали внедрять на выксунском заводе ОМК, производителе стальных сварных труб и железнодорожных колес. Каждое предприятие имеет свои особенности, команда «1С Рарус» в настоящее время ведет работы по адаптации решения под процессы завода. Так, например, планируется реализовать сервис заказа транспорта в режиме «корпоративного такси» для сотрудников выксунского завода, в том числе проживающих в соседних населенных пунктах. Планируется дальнейшая адаптация для всех бизнес-единиц Объединенного металлургической компании.

За 9 месяцев с момента перехода системы в промышленную эксплуатацию фактически вышли на плановые показатели экономии на чусовском заводе ОМК: снижение на 30% за отчетный период сверхурочных работ (переработок водителей); снижение на 15% за отчетный период расходов топлива из-за устранения ошибок/погрешностей ручного планирования; снижение на 15% за отчетный период износа запчастей из-за повышения качества планирования и контроля за работой водителей; снижение расходов на техобслуживание, за счет оптимизации среднесуточной выработки из-за повышения качества планирования.

Оптимизировано время на операционную работу автотранспортных цехов. Сокращены трудозатраты на формирование отчетности.

Разработан уникальный функционал для контроля и снижения переработок водителей, теперь они составляют не более 5% от ситуации на старте внедрения.

Осуществляется контроль работы транспорта в режиме онлайн.

Внедрен функционал работы с путевыми листами для каждой категории водителей.

Проводится анализ рентабельности работы транспорта на основе получаемых из внедренной системы точных и актуальных данных.

Произошла оптимизация межцеховых перемещений. Сокращены «холостые» пробеги и простои транспортных средств.

Проведена настройка интеграционных потоков данных с внешними системами спутникового мониторинга, сервисом проверки и оплаты штрафов, процессинговым центром, киосками выдачи-приемки путевых листов и др.

Реализована аналитическая и оперативная отчетность для более эффективного управления.

Василий Приказчиков, директор по логистике чусовского завода ОМК, сказал: «Функционал новой системы практически полностью закрыл наши потребности и позволил обойтись минимумом доработок, что положительно сказалось на сроках и бюджете проекта, а также последующей поддержке и совокупной стоимости владения системой. Благодаря совместной работе наших проектных команд нам удалось систематизировать все заявки на транспорт от подразделений, оптимизировать «пережоги» топлива, решить непростой вопрос с переработками водителей, привести трудовой распорядок водителей в соответствие с законодательством РФ, реализовать необходимые интеграции с другими системами и сервисами с учетом будущего развития системы и планов развития бизнес-процессов предприятия. Теперь мы ведем в системе регламентированный учет расходных материалов и запчастей, учет ремонтов транспортных средств, на основании учетных данных систематизированы закупочные процедуры ГСМ и запчастей, оптимизированы запасы. Чусовской завод ОМК стал эффективнее оказывать услуги по ремонту транспортных средств сторонним организациям. Проект принес экономические и качественные эффекты в прогнозируемых на старте объемах».