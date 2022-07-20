Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона

Поисковики Рунета по требованию Роскомнадзора будут маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства. Такая мера стала ответом регулятора на неудаление ресурсом запрещенных в России материалов. Мера будет действовать до устранения всех нарушений.

Действия Роскомнадзора

Роскомнадзор обязал поисковые системы Рунета информировать интернет-пользователей о том, что «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале и на своем сайте.

Поисковики должны будут помечать сайт «Википедии» следующей фразой — «РКН: сайт нарушает закон РФ». Такую «меру понуждения» в Роскомнадзоре объясняют тем, что ресурс не удалил материалы, признанные в России запрещенными. Среди них — «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». Меры будут действовать до тех пор, пока «Википедия» не устранит нарушения, уточнил регулятор.

«Википедия» принадлежит американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation Inc. Компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов «Википедии» за такие нарушения составляет 5 млн руб., уточняют в Роскомнадзоре.

Блокировка иностранных соцсетей

Помимо борьбы с «Википедией», в феврале 2022 г. Роскомнадзор начал блокировать Facebook. Это стало ответной мерой на ограничение соцсети ряда российских СМИ, включая Lenta.ru и «Газета.ру».

viki.jpg
Поисковики должны маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства

В марте Meta (признана в России экстремистской организацией) разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию и смерти в отношении россиян. Помимо этого, пользователи этих соцсетей также получили возможность желать смерти главам России и Белоруссии.

Экстренные меры

Противостояние Meta и российского Правительства завершилось тем, что Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал организацию экстремистской.

Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей?
техника

Помимо этого, в июле 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для крупных зарубежных ИТ-компаний, которые не исполняют требования закона о «приземлении» и не создают в стране полноценные представительства.

rkn.png

РКН также обязал поисковики маркировать Twitch

В случае неисполнения требований этого закона иностранные компании оштрафуют на сумму от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки компании, полученной от реализации всех товаров в России. Закон коснется не только Facebook, Twitter, TikTok и Instagram, но и «Википедию».

Также новый закон усиливает ответственность операторов связи за повторное неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к запрещенной информации. За это вводится штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 250 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 4 млн руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов

Майнеры массово капитулируют, панически избавляясь от биткоинов

Apple уличили в злоупотреблениях на российском рынке. Ей грозит штраф в 1 млрд рублей

Акции Ozon и «Яндекса» ошеломляюще выросли на заявлениях Путина

Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей

Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
Показать еще