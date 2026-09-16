Две осенних премьеры Onyx Boox: крупноформатный цветной ридер Note Air 6 C и суперкомпактная модель Palma 3

Onyx Boox представила сразу две интересные новинки: крупноформатный ридер с цветным 10,3-дюймовым экраном и высокопроизводительной аппаратной платформой — Note Air 6 C, и компактную модель в форм-факторе смартфона с экраном 6,13 дюйма с поддержкой стилуса — Palma 3. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр», эксклюзивного дистрибьютора продукции Onyx International Inc.

Onyx Boox Note Air 6 C – это крупноформатный ридер с 10,3-дюймовым цветным экраном E Ink Kaleido 3 с подсветкой и сенсорным управлением с поддержкой стилуса. Корпус ридера выполнен из алюминиево-магниевого сплава, модель базируется на новом процессоре и работает под управлением ОС Android 16. Отличие от ридера предыдущего поколения серии – более производительный процессор и новая версия операционной системы. Благодаря большому цветному экрану, высокой скорости работы и возможности делать рукописные заметки Note Air 6 C станет отличным выбором для тех, кто планирует совмещать чтение и работу с документами, имеющими цветные изображениями.

Onyx Boox Palma 3 – компактный ридер, выполненный в корпусе, приближенном по форм-фактору к смартфону. Модель имеет 6,13-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1300) с соотношением сторон 1:2. Дисплей оснащен подсветкой и имеет сенсорное управление с поддержкой стилуса. Аппаратная платформа базируется на современном высокопроизводительном процессоре, а работает ридер под управлением ОС Android 16. В сравнении с предыдущим поколением модель получила улучшенный экран Carta 1300, обновленный корпус, более совершенный процессор, новую версию операционной системы, а также поддержку активного стилуса. Данная модель станет выбором для тех, кто привык читать книги на экране смартфона и кому при этом нужно компактное и быстрое устройство с возможностью делать заметки.

Оба представленных ридера базируются на новой аппаратной платформе: современном 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2,9 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Onyx Boox Palma 3 при этом имеет 128 ГБ встроенной памяти, а Onyx Boox Note Air 6 C – 64 ГБ. Дополнительно ридеры имеют графический сопроцессор Boox Super Refresh, обеспечивающий повышенную скорость перерисовки и плавность движения объектов на экране. Обе модели оборудованы слотом для карт памяти microSD и оснащены двухдиапазонным модулем Wi-Fi 6, обеспечивающим увеличенную скорость и стабильность при передаче данных и позволяющим полноценно пользоваться различными онлайн-сервисами. Также модели поддерживают стандарт Bluetooth 6.0, позволяющий подключать беспроводные наушники, колонку, мышь, клавиатуру и другие устройства. Помимо этого, ридеры оборудованы сканером отпечатка пальца для защиты личных данных и имеют встроенный G-сенсор, который автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства. Экраны обеих моделей закрыты защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим от царапин и повреждений. Оба ридера имеют встроенный микрофон и оборудованы динамиками, а также оснащены разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG.

Программное обеспечение ридеров базируется на операционной системе Android 16 и позволяет устанавливать сторонние приложения, в том числе из предустановленного магазина Google Play. С помощью аудиоплеера можно прослушивать аудиокниги и музыку. Благодаря функции TTS (Text-To-Speech) имеется возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить иностранные слова прямо во время чтения книг, а при подключении к Интернету появляется возможность использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста.

Onyx Boox Note Air 6 C имеет тонкий легкий корпус из алюминиево-магниевого сплава, ридер в корпусе черного цвета уже поступил в продажу по цене 69 990 руб. Модель Onyx Boox Palma 3, выполненная в компактном и легком корпусе серого цвета, доступна для предварительного заказа по цене 41 490 руб.