«ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке

«ЛитРес» стал первой компанией, которая интегрировала аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустила оплату в навыке. Навык «Аудиокниги ЛитРес» дает возможность включать произведения, приобретенные в сервисе, а также около 10 тыс. бесплатных аудиокниг и подкастов. С момента бета-тестирования навыком воспользовались более 100 тыс. человек — около 10% от общего количества владельцев Станций. Теперь пользователи «Алисы» смогут также покупать и слушать более 140 тыс. аудиокниг и подкастов из крупнейшего каталога «ЛитРес», включая новинки и бестселлеры, голосом прямо через устройство.

Сегодня аудиоконтент, представленный на «ЛитРес», доступен для прослушивания и покупки на «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и «Станции Макс». Поскольку сервис позволяет синхронизировать разные устройства, можно начать слушать книгу или подкаст на пробежке в наушниках в приложении на телефоне, а продолжить дома через Станцию. Пользователи могут голосом включать и перематывать треки, делать тише или громче, что очень удобно, например, во время уборки или приготовления еды.

Новые книги теперь можно покупать голосом с помощью умной колонки «Яндекса», достаточно выбрать произведение и сказать «Алиса, купи эту книгу» или «Оплати ЛитРес». После этого навык запускает сценарий оплаты, а пользователь получает на телефон push-уведомление с просьбой подтвердить оплату. После покупки книга попадает в профиль читателя на «ЛитРес», слушать ее он может с любого устройства, легко переключаясь между ними.

«Аудиокниги — один из ключевых драйверов развития книжного рынка во всем мире. По итогам 2020 года в нашей стране его емкость выросла на 44% и достигла 2,1 млрд руб. Поэтому возможность покупать и слушать аудиокниги у пользователей должна быть максимально простой и безопасной с помощью любого устройства, которое находится под рукой. ЛитРес активно развивает это направление. До нас в России не существовало продукта, который работал с потоковым воспроизведением аудиофайла. В декабре 2020 года мы запустили навык «Аудиокниги ЛитРес» в умных колонках Яндекса с «Алисой» и сделали так, чтобы пользователь мог заходить в профиль ЛитРес под своим логином и паролем. Следующий вызов — это оплаты. Здесь мы тоже стали первыми на рынке. Ни один из навыков до этого не имел возможности производить оплаты, кроме собственных навыков Яндекса. Мы решили целый ряд задач, чтобы у пользователя была возможность легко покупать и слушать книги на ЛитРес в любое время и в любой ситуации», — комментирует Александр Бобровский, директор по развитию группы компаний «ЛитРес».

В ближайших планах команды «ЛитРес» — добавить кнопки-ссылки на сайте и в приложениях «ЛитРес», чтобы пользователи могли в один клик начать слушать книгу на Станции, и обучить лучше работать с поиском книг. Сейчас голосовой помощник «Алиса» умеет распознавать конкретные команды, следующий шаг — рекомендации произведений по неопределенным запросам, например, «Алиса, посоветуй что-нибудь интересное».